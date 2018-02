Event belicht flexibele omgeving

De vierde editie van het JPV Festival vindt plaats op 5 april 2018, met als centrale thema Resilient Environment, ofwel flexibele en veerkrachtige omgeving.

Film: impressie van JPV Festival 2017.

Van 14.00 tot 20.00 uur staat de Metaal Kathedraal van Utrecht in het teken van dit thema. Het sprekersprogramma wordt aangevoerd door innovators en transitiedenkers. Zo staat Hoogleraar Jan Rotmans op het podium. Rotmans maakt in zijn nieuwe boek ‘De omwenteling’ de verbinding tussen hoofd, hart en handen met aansprekende verhalen van mensen die een persoonlijke transitie durfden aan te gaan in de snel veranderende wereld.

Ook Duurzaam Gebouwd-expert Marjet Rutten vertelt over de innovatie in de bouwsector als marketeer, innovator, aanjager en workshopbegeleider. Rutten is de oprichter van Bouwkennis en BauInfoConsult.

JPV Festival is een samenwerking van de brancheverenigingen NVDO Jongerenboard, Young TVVL, UNETO-VNI, FMN en Bouwend Nederland. Toegang tot het festival is gratis voor leden van deze brancheverenigingen. Niet-leden betalen € 245 exclusief btw. Bekijk meer informatie over het evenement op de officiële website.