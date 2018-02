Ook installateurs zien heilige graal in Internet of Things

We kunnen nu al niet meer zonder internet en in de toekomst wordt onze afhankelijkheid alleen maar groter. De installatiebranche gebruikt het internet der dingen steeds vaker om prestaties te garanderen, maar eigenlijk is alles met elkaar verbonden. Dat bleek vorige week tijdens de VSK-beurs in Utrecht.

Het Internet of Things (IoT) speelt een belangrijke rol bij het nieuwe concept, dat Buva heeft gelanceerd: “We hebben 3 Homecare-systemen ontwikkeld: conventional, advanced en sustainable. Hierin hebben we onze producten geïntegreerd, waaronder balansventilatie, warmteterugwinunits en warmtepompen. Een optimaal binnenklimaat en een veilige, comfortabele woonomgeving staan centraal”, vertelde directeur Rien Wisse.

Installaties passen zichzelf aan

Het IoT vormt de basis van deze systemen. “Ze beschikken over sensoren, die permanent temperaturen, luchtvochtigheid en CO2-uitstoot in de woning meten. Vocht, (drijf)gassen en kook- en toiletluchtjes worden zo snel gedetecteerd, waarop de installaties automatisch hun regelingen aanpassen”, lichtte Wisse toe. “In combinatie met ons hang- en sluitwerk geven we 10 jaar product- en prestatiegarantie op de complete systemen. In die periode zorgen we ervoor dat we woningcorporaties en particuliere woningbezitters volledig ontzorgen. Alle systemen zijn online, dus kunnen we van een afstand meekijken met onze installaties. Met toestemming van de bewoners, uiteraard.”

Prijswinnaar ‘Digitaal & Slim

Ook Itho Daalderop ziet het belang van Internet of Things. Zo won ze met haar klimaatthermostaat Spider de VKS Award in de categorie ‘Digitaal & Slim’. De jury vindt dit apparaat the next step in slim inregelen. Daarnaast beoordeelde ze de Spider als zeer compleet: het meet en regelt het totale binnenklimaat in de woning en geeft inzicht in energieverbruik en -opwekking. Daarnaast waardeerde de jury de mogelijkheden van het inregelen van verschillende ruimtes en de mogelijkheid om ook zonwering, E-installaties, pv-opbrengst en prestatiemetingen in te regelen.

De Remeha Connect sluit eveneens hierbij aan. Deze dienst laat weten wat een ketel wanneer nodig heeft. Zo hebben installateurs een digitale hulp, die hen helpt om onderhoudsbeurten effectiever uit te voeren en storingen te verhelpen. Met behulp van een communicatiemodule in of naast de ketel verstuurt deze nieuwe dienst informatie door, die de installateur online kan raadplegen. Zo kunnen installateurs slimmer en efficiënter hun werk doen.

Diffuse ventilatie

Bob Deltenre van DEOS-partner DELTECS Control Systems: “Het DEOS-regelsysteem wordt toegepast bij diffuse gebouwventilatie. Door analyse van meetgegevens kunnen de prestaties van een systeem worden geoptimaliseerd. Alles is gebaseerd op html-5 bediening en IoT. Gegevens worden in een overzichtelijk dashboard gepresenteerd. De door DEOS AG gepatenteerde ventilatieregeling heet OPENdynamics en werkt op basis van ‘indifferente luchtstroming’ door aansturing van o.a. de luchthoeveelheden. Voordelen zijn onder meer een productief binnenklimaat met maximale energie-efficiëntie. Daarbij is het aansturen, meten en regelen van systemen die werken met luchthoeveelheid eenvoudiger dan bij onderdruk/overdruk-systemen. Voordeel is ook dat variabele volumesystemen samengesteld worden met componenten die de installateur al kent, zoals ventilatoren en VAV-boxen. Bestaande systemen zijn erop aan te passen en het is toepasbaar bij renovaties. DEOS-regeling is een duurzame ontwikkeling, want een energiebesparing tot 70 procent is mogelijk. We passen het systeem toe in onder meer zwembaden. Daar meet het systeem bijvoorbeeld het chloorgehalte in het water en stuurt daarop. Ook in kantoor- of productie-omgevingen kan regeling met DEOS het comfort verhogen of strikte klimaatcondities bewaken. Daarnaast doen we sinds januari ook een project met het monitoren van warmtepompen die tapwater verwarmen in een woonwijk om zo opslag en verwarming te kunnen optimaliseren.”

Interface voor aansturing verwarming

Veel aandacht op de VSK kreeg Masterwatt. Het bedrijf importeert uit Duitsland en Italië en heeft ook eigen ontwikkeling in Nederland. “Wij gaan verder dan alleen het leveren van elektrische componenten zoals tapwaterdoorstromers, infraroodpanelen en elektrische radiatoren”, zei Bart Alblas. “We maken energiesimulaties en combineren systemen. Zo werken we samen met onder meer warmtepomp- en ventilatieleveranciers. Nieuw zijn onze thermische radiatoren waarin energie opgeslagen kan worden. Dat is redelijk specialistisch, maar van de buitenkant ziet het eruit als een gewone radiator die de gebruiker kan aansturen. Aansturen van een infrarood-paneel of radiator kan bijvoorbeeld via de Eco Interface op een tablet of smartphone. Verwarming per ruimte is zo eenvoudig te regelen en dat spaart energie.”

Klimaatgroep Holland presenteerde op de VSK het ’Scholen Concept’, een decentrale vraaggestuurde klimaatoplossing voor onder meer onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven. Een ‘meldkamer’ stelt continu op afstand systemen bij op basis van metingen van de luchtkwaliteit en -temperatuur. Ook dynamische warmteterugwinning maakt deel uit van de oplossing voor een energiezuinig en comfortabel klimaat. Met modules in de besturingslijn Logi Connect zijn ook zonwering, verlichting, en energiebeheer te koppelen en te optimaliseren. Voor de installateur geldt dat het systeem eenvoudig, stekkerklaar en plug & play is. Wisselen van filters meldt het systeem aan de onderhoudspartner. Anel Haurdic is nauw betrokken bij de meldkamer van het Scholen Concept. “Het is een volledig op internettechniek - IoT – gebaseerde aansturing op afstand van decentrale ventilatie en verwarming in schoolgebouwen. Alles is samen met gebruikers ontwikkeld. In onze meldkamer toont een plattegrond van Nederland de locaties van de aangesloten scholen. Ik kan inzoomen op een school en dan per lokaal of ruimte de actuele temperatuur en CO 2 -waarde zien en aanpassen als dat nodig is. Ook kan ik loggegevens per ruimte oproepen. Gebruikers kunnen deze gegevens deels ook zien, maar behalve de lokaaltemperatuur tijdelijk hoger of lager instellen kunnen ze geen aanpassingen doen in de instellingen. Zien we in de meldkamer plotseling grote veranderingen in de waarden, dan nemen we contact op met de betreffende school.”

Zoek branche-overstijgende samenwerking

Volgens Rob Wieringa van Uneto-VNI is het goed de bouw- en installatiesector het Internet of Things in zijn producten betrekt. “Uit onderzoek van GfK blijkt dat consumenten bereid zijn extra te betalen voor een service- en onderhoudscontract. Het gaat hierbij om bedragen van maandelijks € 21,70 en eenmalig € 339. Partijen als Apple, Samsung en Google weten dit ook: zij begeven zich ook op de markt van smart buildings.”

Om tegen die grote merken te concurreren, is het van belang om branche-overstijgend samen te werken, vindt hij. “Kijk bijvoorbeeld naar de retail en de installatiesector. Retailers richten zich op service, installateurs op comfort. En beide zaken zijn precies wat de consument wil.”

Tekst: Tom de Hoog en Tim van Dorsten