Werksessie ‘Wonenlab’ tijdens Building Holland 2018

De Groene Huisvesters organiseert ‘Het Wonenlab’ op 18 april 2018 gedurende Building Holland in RAI Amsterdam. Het Wonenlab is een platform van woningcorporaties, bouwers en The Natural Step.

Het platform kijkt binnen materialen naar zowel de materialen zelf als de processen in organisaties die duurzame materialisatie van woningen mogelijk maken. Dit moet corporaties inzicht geven in hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzame woningvoorraad en een betere levenskwaliteit.

Tijdens de werksessie op 18 april in RAI Amsterdam neemt het Wonenlab een kijkje in de materialenketen. De vraag ‘Hoe kunnen partijen vanuit circulariteit werken en wat voor materiaalkeuze is er op de markt?’ staat centraal. Ook de analyse van productieketens en mogelijkheid tot recyclen komen aan bod.

Data werksessie ‘Wonenlab’

Deelnemers: tot 40 deelnemers



Locatie: RAI Amsterdam, Europaplein 2-22, ingang C (P 1,2,3) Amsterdam

Datum: 18 april 2018, van werksessie tussen 13 en 15 uur en herhaling tussen 15 en 17



Kosten: Gratis toegang Building Holland vanaf 10 uur en inclusief lunch dankzij een bijdrage van de Groene Huisvestes, RVO.nl en Aedes

Aanmelden voor de bijeenkomst

Aanmelden voor de bijeenkomst verloopt via deze aanmeldlink.