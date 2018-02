Aan de slag tijdens Masterclasses gebiedsontwikkeling en Omgevingswet

3 masterclasses zoomen in op duurzame gebiedsontwikkeling, gezond leefklimaat, klimaatverandering en de Omgevingswet. Tijdens de bijeenkomsten zijn er plenaire sessies en werksessies van onder andere Ingrid Post, Arjan Bregman, Lot van Hooijdonk, Tycho Lam.

Een greep uit de onderwerpen die worden behandeld gedurende de masterclasses: Post presenteert over de Nationale Omgevingsvisie: naar slimme combinaties en noodzakelijke keuzes voor de inrichting van de fysieke leefomgeving van Nederland. Zij vertelt over de 4 strategische opgaven die samenhangen met de visie, waaronder de ambities om een duurzame en concurrerende en klimaatbestendige samenleving.

Aan de slag!

De werksessies worden onder andere geleid door Ballast Nedam Development-directeur Onno Dwars, die deelnemers meeneemt in de gemaakte keuzes om als eerste ontwikkelaar alleen nog nieuwbouw te ontwikkelen zonder gasaansluiting.

