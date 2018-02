Duurzaam Gebouwd LIVE op Building Holland 2018

Dit jaar is Duurzaam Gebouwd live vanaf Building Holland 2018. Drie dagen lang brengt Duurzaam Gebouwd LIVE essentiële kennis over de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Op diverse manieren worden bezoekers van de stand meegenomen in de drie pijlers van Duurzaam Gebouwd: communiceren, verbinden en activeren. Zo is het onder andere mogelijk om een sneak preview te krijgen van de vernieuwde Duurzaam Gebouwd-website, kunnen deelnemers geïnterviewd worden over hun product of dienst en zijn er kansrijke ontmoetingen met experts en partners van Duurzaam Gebouwd.

Met actuele thema’s als #VanGasLos, Gezonde Gebouwen en Circulair Bouwen belooft Duurzaam Gebouwd Live een afspiegeling te zijn van wat het platform doet op het gebied van redactie- event- en marketingactiviteiten. Meer weten over Duurzaam Gebouwd Live? Houd de website van Duurzaam Gebouwd in de gaten.