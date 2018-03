Eerste WorkPlace Day op 17 april

Op 17 april 2018 vindt in RAI Amsterdam de eerste WorkPlace Day plaats. Het thema van de dag is REALTIME, waarbij ontwikkeling en gebruik van een gezonde en circulaire werkomgeving centraal staat.

Het programma van de eerste WorkPlace Day van Smart WorkPlace start om 10:00 uur en eindigt rond 16:00 uur. Gedurende het ochtendprogramma zijn er twee plenaire sessies top-down, geleid door Hans de Jonge van Brink Groep. In de middag werken drie experts bottom-up.

Er zijn vijf sprekers binnen het thema REALTIME: Raphael Gielgen, Yvette Watson, Elizabeth Nelson, Agnes Uhereczky en een mystery guest van Philips. De subthema’s die zijn vastgesteld zijn:

De waarde van gezonde HR

Virtueel ontwerp, constructie, ‘equip and use’

De mobiele werkomgeving

Software en robotica

Voorspellende analyses

Het kennisplatform Smart WorkPlace integreert sociale, technologische en ruimtelijke innovaties.

Binnenkort is het mogelijk om meer informatie te lezen over het event op de website van WorkPlace Day. Hier vindt u daarnaast de mogelijkheid om tickets te kopen en sponsorships af te sluiten. Daarnaast is het mogelijk om contact op te nemen via e-mail.