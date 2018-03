'Haal Climate Planet naar Jaarbeursplein'

Climate Planet komt naar Utrecht, als het aan organisatie Alle Nederlanders Naar Energieneutraal (ANNE) ligt. De internationale tentoonstelling van over het klimaat moet van 6 oktober tot en met 3 november op het Jaarbeursplein te zien zijn.

De tentoonstelling bestaat uit een wereldbol van 20 bij 24 meter. Binnen is een kleinere wereldbol waarop een film van 35 minuten over de huidige staat van de aarde en de historische ontwikkeling van het klimaat wordt getoond. In de planet kunnen evenementen en bijeenkomsten over de Global Goals georganiseerd worden.

ANNE wil het bedrag dat nodig is om de tentoonstelling naar Utrecht te halen ophalen bij bedrijven en overheden in Nederland. De bijdragende partijen bepalen vervolgens samen hoe het programma er die vier weken uitziet. De actie loopt tot 15 maart. Meer informatie over het initiatief om Climate Planet naar Utrecht te halen is te vinden op de website.