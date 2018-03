Werkconferentie over gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april 2018 vindt de werkconferentie ‘Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving’ plaats tijdens Building Holland 2018. Thema’s die aan bod komen gedurende de conferentie zijn onder andere de Gezonde Stad, Erfgoed en Gezonde Scholen.

De Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, Nationale EnergieAtlas, Gids Gezonde Leefomgeving en de Gezond Ontwerpwijzer geven tijdens de conferentie informatie en handelingsperspectieven om de leefomgeving groen en gezond in te richten. Centraal tijdens de conferentie staat hoe de realisatie van een gezonde en groene leefomgeving in zijn werk gaat.

De presentaties en sessies vinden plaats in 3 workshoprondes van 45 minuten. De conferentie vindt plaats op dinsdag 17 april van 09.30 – 17.00 uur in de RAI Amsterdam. Meer informatie over Building Holland 2018 vindt u op de officiële website.