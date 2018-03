Patenten verbinden met klanten

PatentMatch 2018 verbindt bedrijven, ontwerpers, uitvinders en dienstverleners met elkaar en laat hen potentiële klanten en afnemers ontmoeten. Op 11 april 2018 ontmoeten deze groepen elkaar in het Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven.

Een belangrijk onderdeel van het event is de matchmaking van vraag en aanbod van ideeën, concepten en octrooien. Bezoekers geven vooraf aan met welke deelnemers zij in contact willen komen. Daarnaast is er de mogelijkheid om kennis te delen door de verschillende workshops. Ook is het mogelijk voor innovators om pitches te geven om hun concepten of patenten aan investeerders te presenteren.

Het is op verschillende manieren mogelijk om deel te nemen aan PatentMatch 2018. Zo is het mogelijk om als Founding Partner of Partner deel te nemen. Daarnaast is het mogelijk om te exposeren op een tafel met ruimte om eigen informatiebanner neer te zetten. Ten slotte is er de mogelijkheid om mee te doen aan het evenement als bezoeker.

Alle mogelijkheden omtrent deelnemen en meer informatie over het programma en de workshops leest u op de officiële website van PatentMatch 2018.