Innovatie voorop voor versnelling

Van 17 tot en met 19 april vindt Building Holland 2018 plaats in RAI Amsterdam. Met drie hallen, meer dan 150 sprekers en vijf verschillende podia zetten 15.000 bezoekers de volgende stap in transitieversnelling en het kantelen van de bouw- en vastgoedsector. Om deze versnelling verder aan te jagen start Building Holland samen met Innovations From Holland deze editie met de Innovation Challenge 2018.

Het driedaagse innovatie event heeft als doel de gehele bouwkolom met elkaar in contact te brengen, om zo gezamenlijk deze transitie te versnellen. “Onze sector maakt radicale veranderingen door, onder andere op het gebied van industrialisatie, automatisering en digitalisering. Om deze reden is het van belang dat vraag en aanbod elkaar vinden”, vertelt Building Holland-directeur Richard Klein.

Actuele thematieken

Thema’s als digitalisering in de bouw, circulaire bouw, gezonde gebouwen en materialenpaspoorten staan centraal gedurende het integrale event. “Onze ambitie is om de gebouwde omgeving van Nederland mooier en beter te maken”, vertelt marketing director Rick Bruins van Zehnder, Building Holland-partner van het eerste uur. Tijdens de Building Holland Roadshow vertelde Bruins over de noodzaak van samenwerking. “Als we gezamenlijk onze ruime ervaring inzetten en intensief gaan samenwerken, ben ik ervan overtuigd dat we gebouwen in Nederland fors kunnen upgraden.”

Vijf podia met nieuwe inzichten

Dit jaar zijn er vijf verschillende podia. Hier geven koplopers in de branche hun marktvisies en lichten ze gerealiseerde projecten toe. “Naast deze sprekers worden de podia ingevuld door Duurzaam Gebouwd, Cirkelstad, de architectenbranche (BNA), de installatiebranche (TVVL/UnetoVNI), de bouwers van Nederland (Bouwend Nederland) en de toeleveranciers. Ook zijn er diverse side events waar kansrijke ontmoetingen tussen koplopers plaatsvinden, zoals op het Green Tie Gala op de woensdagavond”, aldus Klein.

Innovaties door integrale samenwerking

Doel van deze matchmaking is om integrale samenwerking tot stand te brengen om onder andere totaalconcepten en innovatieve financieringsconstructies vorm te geven. Een voorbeeld hiervan is een innovatie van Mitsubishi Electric / Alklima, ABB en Zehnder: deze partijen vonden elkaar in een samenwerking en brachten Wattz-In op de markt. Dit totaalconcept bestaat uit een warmtepomp, ventilatie-unit en regeltechniek. Tijdens Building Holland 2018 krijgen dergelijke innovaties een groter podium op de drie Innovation Boulevards. Nieuw dit jaar is de Innovation Challenge 2018, powered by Building Holland en Innovations From Holland. Dit initiatief moet koplopers uitdagen om tot totaalconcepten te komen die de bouw- en vastgoedsector voorgoed doen veranderen.

Building Holland praktische informatie

Building Holland is hét innovatie event voor de bouw en vastgoedsector van 17 t/m 19 april in RAI Amsterdam. Hier worden drie dagen lang actuele thema’s zoals digitalisering in de bouw, gezonde gebouwen en circulariteit belicht. Ook zijn er drie innovatieboulevards waar alle nieuwe ontwikkelingen en trends worden getoond. Gratis toegang is te verkrijgen via www.buildingholland.nl.