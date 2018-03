Integrale vraag van eindgebruikers beantwoord tijdens eerste Smart WorkPlace day

WorkPlace Day, het jaarevent van SWP, vormt de fysieke ontmoetingsplek waar een antwoord wordt gegeven op de integrale vraag van eindgebruikers: ontwerp, realiseer en manage mijn slimme, gezonde en circulaire werkomgeving. Op 17 april wordt de eerste WorkPlace Day georganiseerd in de RAI Amsterdam, met als thema REAL-TIME.

De verbinding van technologie in de ene sector met die in een andere sector maakt de integratie van informatie mogelijk. Deze verbinding en synchroniciteit van sectorale ontwikkelingen versnellen de data-integratie. Zodoende ontstaan nieuwe inzichten en verschijnen nieuwe oplossingen. Processen worden geïntegreerd. Besluiten worden betrouwbaarder. Winstmogelijkheden nemen toe. Creatieve routes naar gezondheid en circulariteit openen zich.

Interoperabiliteit maakt directe bijsturing mogelijk. De directe real-time klantgerichtheid en feedback zullen verbeteren. De analyse van de actie en reactie, Predictive Analytics, maakt het circulair ontwerpen en real-time bijstellen van processen, projecten en producten mogelijk. De werkomgeving beleven wordt daarmee meer dan Design, Built, Maintain en Operate. De werkomgeving krijgt oprecht betekenis nu deze ook wordt waargenomen door de zintuigen van de eindgebruiker – ook wel de nieuwe medewerker. Werving en ‘Onboarding’ wordt een belevenis. Een Experience. Online en offline. De aantrekkelijkheid van de dagelijkse praktijk van een functie en rol, mobiel, vast of flexibel, kan real-time gedeeld worden. De verbinding van het werkproces met je Smart Home, Smart Building en Smart City maakt je besluit, wel/niet hier werken, vervolgens completer.

REAL-TIME vereist dat alle aspecten van rol, functie en werkomgeving in een enkel moment bij elkaar kunnen komen. In een split-second is analyse van een situatie mogelijk. IT-professionals zullen zeggen dat ‘REAL-TIME’ niet bestaat. Dat klopt, want tussen actie en reactie zit altijd een fractie van een moment. Voor de gebruikers en eindgebruikers van de werkomgeving maakt dat niet uit. Een slimme, gezonde en circulaire werkomgeving maakt een werkgever immers aantrekkelijker. Betekenisvol werken is inspirerend en verhoogt de betrokkenheid.

De individuele sectoren die samen de werkomgeving vormen, HR, IT, Mobility, Maintenance, Vastgoed en FM ervaren allemaal dezelfde behoeften aan REAL-TIME-verbindingen. De business case gaat niet langer sec over een project, maar per definitie over de keten, de circulaire cyclus, het gebruik en de eindgebruiker. Intersectorale samenwerkingen ontstaan en holistische oplossingen worden geboren. De waarde van het gebruik van de werkomgeving wordt vervolgens zichtbaar, kwantificeerbaar en neemt toe. BIM-BAM-BOOM geldt niet alleen voor de waarde van het gebouwdossier, maar ook voor de waarde van de werkomgeving. De impact ervan op de gezondheid van eindgebruikers wordt groter. En dat allemaal maakt dat de behoefte aan een revolutie in verdienmodellen groeit. De uitdaging is de stap van data naar wijsheid. REAL-TIME wijsheid.

Op de Workplace Day worden de genoemde sectoren bijeengebracht. Op 17 april 2018 wordt in de RAI in Amsterdam. Volledig in het Engels en online ondersteund via www.WorkPlaceDay.com Gelijktijdig met en in samenwerking met Building Holland. De doelgroepen van WorkPlace Day zijn leidinggevenden, directies en bestuurders welke in de bij de werkomgeving betrokken sectoren werkzaam zijn: HR, IT, Bouw & Onderhoud, FM, Vastgoed en Mobiliteit. Doelgroepen voor het Workplace Day event zijn zij die in hun sector slimme, gezonde en circulaire werkomgevingen willen maken. Dit kan een ondernemer, beslisser of directeur zijn, maar ook een integrator, informatiemanager, expert of disruptor. Deze rollen kunnen in alle sectoren voorkomen.

Nadrukkelijk wordt de samenwerking gezocht met sprekers, events en organisaties welke tot de internationale top in een van de individuele sectoren behoren. Unleash uit de HR, Corenet uit de vastgoed, FMN uit de FM-sector, DuurzaamGebouwd uit Bouw & Onderhoud, VNA en VZR uit de Mobiliteit-branche en het BIM Loket voor IT.

Het thema van WorkPlace Day 2018 is REAL-TIME. Subthema’s die onze sprekers behandelen zijn:

De waarde van gezonde Human Resources

Er wordt veel gemeten. Maar wat maakt en houdt medewerkers gezond? En wat is dat waard? Zijn de andere branches zich bewust van hun invloed op die waarde? Als een klimaatinstallatie uitvalt in de zomer is de invloed op productiviteit duidelijk. Idem voor de airco in de leaseauto, de koeling van een laptop en het raam dat door slijtage niet open gaat. Hoe monitoren HR-professionals de productiviteit van medewerkers in een werkomgeving? Snelle reactie op klachten en wensen van gebruikers verhoogt de waarde van Human Resources.

Virtueel en circulair ontwerpen, bouwen, inrichten en gebruiken

Architecten, bouwers en installateurs innoveren snel. De invloed van Parijs is wel degelijk merkbaar. Het ene na het andere duurzame initiatief ontstaat. Fossiele brandstoffen zijn schadelijk. Hergebruik is het uitgangspunt. Maar wat is de waarde van deze innovaties voor medewerkers in een werkomgeving? Wat kunnen zij doen om de ontworpen werkomgeving duurzaam te gebruiken? Kan virtueel ontwerpen en bouwen materiaalgebruik en dus afval voorkomen? En wat als we een werkomgeving helemaal virtueel kunnen gaan gebruiken? Is werken in de virtuele wereld slim, gezond en circulair?

De mobiele werkomgeving

Als we willen kunnen we altijd en overal werken. Voorheen brachten we onszelf naar een locatie, maar steeds meer brengen we onze informatie naar die locatie. De Digital Twin gaat langzaam maar zeker de fysieke plek overnemen. De mobiele werkomgeving zit in onze smartphone en de cloud. Wat is de impact hiervan op de fysieke werkomgeving? Krijgen we van de werkgever een thuiswerkplek en een aantal mogelijke werkhubs in de stad? En een autonome rijdende unit met iRoom voor overleg tijdens onze verplaatsing? De ontwikkeling van Space naar Place zorgt voor ingrijpende veranderingen in de sectoren vastgoed en mobiliteit. Hoe veranderen deze mee? Hoe beïnvloeden zij real-time wat de route van uw medewerkers wordt?

Software en robots

De Innovatie Challenge van de Nationale Politie roept om voorstellen waarin de Robocop verwerkt wordt. De mogelijk aanvullende rol van robots in teams en projecten groeit gestaag. Interactie van mens en machine leidt tot machine learning en artificial intelligence. Wij maken robots intelligent en zij vergemakkelijken ons werk. Een win/win? Zijn er ook downsides. Wat doet Alexa? Wie is Nao? Waarom geloven we wat Sophia zegt? De tijd tussen actie en reactie en de kwaliteit van de respons bepalen het nut van robots in de werkomgeving.

Predictive Analytics

De heilige graag van BigData en informatiemanagement is de voorspellende waarde die je uit het verzamelen van data kunt halen. Wijsheid komt met de jaren, omdat het tijd kost ervaringsgegevens te verzamelen. We kunnen dus overal sensoren op plakken, maar we zullen toch eerst een goede en betrouwbare hoeveelheid datasets moeten hebben willen we met zekerheid garanties kunnen afgeven over storingen en uitval van apparaten, gedrag van mensen en de combinatie van deze twee. Het gebruik van de werkomgeving verandert elke dag. Behoeften veranderen, taken veranderen mensen veranderen. Maar er zijn natuurlijk wel basisprincipes, statistische waarden en gewoonten. Wat kunnen we wel en wat kunnen we (nog) niet voorspellen?

Programma

Het programma start om 10.00 uur met twee plenaire sessies. De lunch is van 12.00 tot 13.00 uur op de vloer van de beurs Building Holland, waarna tot 16.00 uur drie workshops worden gehouden. Inhoudelijk leider zal prof. Ir. Hans de Jonge zijn. Samen met de geselecteerde sprekers werkt hij naar de WorkPlace Day toe. De dag zelf is daarom veel meer het einde van een Reis van een klein groepje topexperts dan een rijtje individuele presentaties. Zowel de lunch als de afsluitende receptie vinden op de beursvloer plaats.

Deelname kost € 250. Inschrijven kan op www.WorkPlaceDay.com Je kunt daar ook informatie vinden over de sprekers en sponsoren. Er is een snelle beslisserskorting van € 175 tot en met 21 maart. Bij registratie krijgt u automatisch toegang tot Building Holland 2018 en hoeft u zich niet nogmaals te registreren.