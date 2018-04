Renovatie & Transformatie: projecten bekijken in VR

Het hoofdkantoor van Reynaers in Duffel vormt de unieke locatie voor het Duurzaam Gebouwd seminar Renovatie & Transformatie. Het kantoor is een centrum voor research, training en distributie, met aanwinsten als experience rooms en een heuse virtual reality-ruimte.

Het gaat de leverancier van profielen voor ramen en deuren voor de wind. Dat blijkt onder andere uit de omzetcijfers, zo’n € 387 miljoen in 2016, en uit de expansie van het imposant ogende distributiecentrum en de magazijnen. “In mei van dit jaar voegden we nieuwbouw toe met experience ruimtes, vertelt projectmanager Theo van der Meijden van Reynaers Nederland. “Hier geven we klanten de mogelijkheid om meer informatie op te vragen over onze oplossingen en ze ook live te zien. Verder hebben we een unieke campus en trainingsfaciliteit, die internationale bezoekers trekt om nieuwe dingen te leren en kennis op peil te brengen.”

Het bij elkaar brengen van mensen voor kennisdeling sluit goed aan op de doelstellingen van de specialist van geveloplossingen. “We zetten vijf thema’s centraal: Energie, Veiligheid, Transport, Materiaalgebruik en People commitment”, legt energy & sustainability engineer Marijke Rymenants van Reynaers uit. “Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden, investeren we in ledverlichting en bewegingssensoren. Onze nieuwbouw is op Bijna Energieneutrale Gebouw-niveau (BENG), dat zelfs nog een stapje verdergaat dan de standaarden die worden voorgeschreven. We voldoen aan 80 procent van onze energiebehoefte.” Ook op het gebied van veiligheid onderneemt de aluminiumspecialist het nodige. “Hierbij focussen we onder andere op ergonomische studies om werkomstandigheden te bevorderen”, zegt Rymenants.

Herontwikkeling en nieuwe functies

Het hoofdkantoor van Reynnaers vormt tijdens het seminar Renovatie & Transformatie het podium voor verhalen over herontwikkeling en nieuwe functies. Hierbij komt onder andere de virtual reality simulatieruimte Avalon van Reynaers onder de aandacht, met Duurzaam Gebouwd-expert Wytze Kuijper als dagvoorzitter.

Gezondste werkcommunity van Europa

Kuijper weet van wanten als het gaat om renovaties en transformaties met impact. Onlangs schreven we over het Pharos-gebouw in Hoofddorp, dat de gezondste werkcommunity van Europa moet worden. Lees meer hierover in een artikel dat het gedachtegoed achter de herontwikkeling beschrijft. Liever live actie ondernemen en in contact komen met partijen die het verschil kunnen maken om succesvolle projecten neer te zetten? Dan zien we je graag op het seminar Renovatie & Transformatie.