Wiebes draait de gaskraan dicht, Ollongren draait de geldkraan open

Na jaren soebatten is de onvermijdelijke kogel door de kerk: op 29 maart jongstleden besloten Wiebes en Rutte de gaskraan in Groningen uiterlijk per 2030 dicht te draaien en uiterlijk in oktober 2022 de gaswinning naar minder dan 12 miljard kubieke meter per jaar te brengen. Het Groningergas heeft ons veel gebracht, maar de situatie was simpelweg niet langer houdbaar. De argumentatie is bekend.

Auteur: Thomas van den Groenendaal

De glastuinbouw, de industrie, de woningbouw: stuk voor stuk notoire gasverslaafden. Zij zien zich hiermee voor een flink probleem gesteld. De glastuinbouw heeft met geothermie al veel succes geboekt, de industrie ziet met haar hoge temperatuurvraag echt als een uitdaging en in de woningbouw hebben we de afgelopen jaren flink geëxperimenteerd. Toch is de businesscase nog niet zodanig dat we kunnen opschalen.

Gelukkig verscheen op 3 april een brief van de hand van Ollongren en Wiebes, aan Nederlandse gemeenten. Daarin stond een zeer concreet verzoek: 20 bestaande wijken en 500 woningen per wijk aanpakken. Voor 1 juli 2018 aanmelden en voor 31 december 2018 starten. De rijksbijdrage betreft per woning tussen de 2.000 en 15.000 euro. Een regeling met een snelheid en eenvoud, die wat mij betreft nu al bepalend is voor het toekomstige succes!

Winst van warmtenetten

In de regeling staat ook deze op z’n minst interessante zin: ‘Het benodigde investeringsbedrag en de onrendabele top per woning zal bij warmtenetten in de regel lager zijn dan bij de investering in alternatieve technieken’. Ik weet niet of dit een algemeen geldend principe is, maar voor wat betreft hoog- en rijbouw kunnen we dit absoluut vaststellen. Het goede nieuws is dat dit voor heel veel wijken in Nederland geldt!

Op eigen benen staan

De crux zit hem echter is het verschil tussen een aantrekkelijke businesscase versus het meest aantrekkelijke alternatief. In een eerdere blog schreef ik al dat de oplossingen en ervaring met warmtenetten in bestaande bouw ruimschoots aanwezig is. Het is nu zaak deze ervaring in combinatie met de genoemde rijksbijdrage ten volle te benutten. Met als doel door middel van deze proeftuinen vertrouwen en bewijs te vinden dat de businesscase van warmte in plaats van gas in de bestaande bouw vanaf 2019 op eigen benen kan staan.

Maximale schaalbaarheid

Ik en mijn collega’s zijn dagelijks in de weer om gemeenten, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en warmtebedrijven bij te staan deze argumentatie rond te krijgen. Hierbij ligt de sleutel in flexibiliteit en prefabricage. Hierdoor zijn de installatiekosten minimaal, het draagvlak bij bewoners optimaal en schaalbaarheid maximaal!