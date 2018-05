Verplicht: vanaf 2030 alle woningen een A-label

Heeft jouw huis al een A-label? Niet? Bereid je dan maar voor, want binnenkort wordt dit verplicht. Er is geen vrijblijvendheid meer. In het regeerakkoord lezen we talloze ambities, maar het wordt nu concreet. Als onze overheid de klimaatdoelstellingen wil realiseren, moet alles verduurzaamd worden, inclusief jouw woning. Hoe gaan we bewoners verleiden en wie gaat de maatregelen betalen?

Wij, lezers van DuurzaamGebouwd.nl, zijn het over het algemeen over eens: de gebouwde omgeving moet duurzaam en CO 2 -neutraal worden gemaakt. Er gebeurt al veel: Stroomversnelling, Nul-op-de-meter, A-label renovaties, isolatieacties in de buurt en bottom up benaderingen. Maar het gaat niet snel genoeg.

Hoe kunnen we voor deze versnelling zorgen en de alle huizen in Nederland upgraden? Welke financiële prikkels of strengere wetten hebben we hiervoor nodig voordat de benodigde opschaling plaatsvindt?

Er zijn verschillende opties om ervoor te zorgen dat we ons doel bereiken. Maar wat is nu de meest kansrijke mogelijkheid? Onderstaand een eerste aanzet voor ideeën, vul jij het aan en geef je een reactie in onderstaand formulier?

Een wet die regelt dat alle woningen in 2030 een A-label hebben, net zoals dat op dat moment ook voor kantoren geldt;

Een flexibele overdrachtsbelasting, waarbij je meer betaalt als je een slechter label hebt;

Rol structureel het gasnet op en voorzie wijken van duurzame warmtenetten;

Energieprijzen laten stijgen, dan gaan mensen van zelf maatregelen treffen;

Meer subsidies om te verleiden om aan de slag te gaan.

Als trouwe bezoekers van DuurzaamGebouwd.nl kunnen we komen tot een aanpak om Nederland grootschalig te verduurzamen. Hoe kan Nederland volgens u versneld duurzaam worden?