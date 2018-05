Duizend per dag!

In 2050 moet de gebouwde omgeving in Nederland energieneutraal zijn. Dat is een immense uitdaging. Nederland kent zo’n 8 miljoen gebouwen. Willen we die doelstelling halen, dan moeten er de komende 30 jaar pakweg 1.000 gebouwen per werkdag worden uitgerust met of aangesloten op een compleet duurzame energievoorziening.

Deze rekensom hebben velen al gemaakt. Onlangs rekende Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce De Bouwagenda ons dat op de radio nog eens voor. Met veel enthousiasme betoogde hij ook dat de bouw er klaar voor is: de complete energietransitie van de vaderlandse woningvoorraad en alle utiliteitsgebouwen. Ik dacht toen: hier is de wens de vader van de gedachte.

Tijdens het Opdrachtgeverssymposium van Onderhoud.nl sprak Aedes-voorzitter Marnix Norder zich ook duidelijk over dit thema uit. Norder: “Zijn we klaar voor die verandering? Ik denk dat we er klaar voor wíllen zijn, maar er nog niet klaar voor zíjn. Je ziet nu tal van schattige, aaibare en lieve projecten van een paar huizen die verduurzaamd worden. Maar er is dus veel meer nodig. We moeten een verduurzamingsmachine worden die over heel Nederland dendert.”

Die duizend gebouwen per dag speelt me regelmatig door het hoofd. Dat heeft Wientjes wel bereikt met zijn betoog. Het merendeel van die gebouwen zijn woningen. Woningen waarvan het dak de beste plaats is om duurzame energie te winnen, maar waar ook veel energie verloren gaat door gebrekkige isolatie.

Emergo is met 5.000 prefab-daken per jaar echt geen kleine speler in de markt. Stel dat alle daken die Emergo maakt optimaal gebruikt zouden worden voor de opwekking van duurzame energie, dan leveren onze daken een jaarlijkse bijdrage van 2% aan de doelstelling. Je zou haast moedeloos worden... zo weinig.

Wij, bouwend Nederland zijn nog lang niet klaar voor deze opgave. Maar de wil is er en dat is winst!

Duurzaam én mooi, het kan!

Op de Bouwbeurs van 2015 namen we ons voor om een energiedak voor de seriematige woningbouw te ontwikkelen dat er ook fraai uit moest zien. Vorig jaar op de bouwbeurs hebben we ons prototype gepresenteerd. Nu zijn we klaar voor de marktintroductie van onze gepatenteerde oplossing.

Ons Energiedak 2.0 is een gebouw-geïntegreerde oplossing waarbij glas-glas PV-panelen de waterkerende schil van het dak vormen. De panelen liggen dakpansgewijs en zijn individueel uitwisselbaar.

Even mooi als op het plaatje

Op de artist impressie ziet alles er mooi uit. Het blijft altijd spannend of het in het echt even mooi is als op het plaatje. De eerste praktijktesten maken ons enthousiast. Het Emergo Energiedak 2.0 ziet er inderdaad fraai uit.

Hendrik-Jan Weggeman: "Onze opdracht is om de woonconsument betaalbare en fraaie producten en diensten aan te bieden, die bijdragen om de energietransitie waar te maken."

Extra pk’s

De tijd van praten over duurzaamheid is voorbij. Je proeft in de samenleving een groeiende bereidheid om over te gaan tot handelen en investeren in duurzaamheid. Onze opdracht is om de woonconsument betaalbare en fraaie producten en diensten aan te bieden die bijdragen om de energietransitie waar te maken.

Emergo ontwikkelt nieuwe productiefaciliteiten in Almelo. Het gebouw van 10.000 m2 zal onderdak gaan bieden aan een uitbreiding van productie van prefab daken en wanden. De wanden worden daar geheel afgewerkt. Ook de productie van onze prefab woonmodules, tuinkamers en de assemblage van ons Energiedak 2.0 zal daar worden gehuisvest. Zo voegen we extra pk’s toe aan de verduurzamingsmachine van Nederland!