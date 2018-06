De start van een cultuuromslag

Onlangs zat ik aan tafel bij een werkgroep van De Nederlandse Bank. Deze werkgroep richt zich specifiek op particulier vastgoed en er werd onder andere een onderzoeksvoorstel ingebracht. Dit onderzoek wil kijken op welke wijze banken, taxateurs en hypotheekadviseurs gezamenlijk de (aankomend) particulier woningeigenaar te stimuleren om zijn woning te verduurzamen.

Bij de introductie van het voorstel bleek al meteen dat dit voor een deel achterhaald is. Geen nood voor het onderzoek, dat wordt aangepast, maar het laat wel zien dat, in de twee jaar dat ik actief ben met Green BuildInvest Initiative, er gestart is met een cultuuromslag in het denken over duurzaamheid in de gebouwde omgeving.

Een korte terugblik

Drie jaar gelden bedacht de Europese Commissie dat bij het aantrekken van de markt het opvallend was dat de investeringen in duurzaam vastgoed achter bleven. Op basis hiervan hebben zij toen de uitvraag gesteld om onderzoek te doen naar de barrières en mogelijke oplossingen voor het achterblijven van deze investeringen. Zo stapte Duurzaam Gebouwd twee en een half jaar geleden in een consortium dat hier een antwoord op ging formuleren. Het project BUILDINTEREST.

Het doel van BUILDINTEREST was het uitvoeren van een onderzoek naar die barrières en mogelijke oplossingen, het ondersteunen van deze oplossingen en het realiseren van een stakeholder dialoog ofwel een platform. Binnen het project werd de start gemaakt voor dit project waarbij drie nationale partners (ASTER in Italië, BPI France in Frankrijk en Duurzaam Gebouwd vanuit Nederland) hiermee aan de slag zouden gaan.

Esther Ruijgvoorn

Het netwerk van Duurzaam Gebouwd is al zeer sterk. Met zijn allen delen we kennis en netwerk om te komen tot een duurzamere leefomgeving. Maar binnen onze stakeholders groep waren de financiële stakeholders nog niet voldoende vertegenwoordigd om de oude ‘circle of blame’ te kunnen oppakken. Het BUILDINTEREST project gaf voor ons de mogelijkheid om deze groep ook te gaan betrekken bij ons platform. Maar wel in eerste instantie vanuit een eigen perspectief: Green BuildInvest Initiative.

Green BuildInvest Initiative

En zo zijn we de afgelopen jaren op pad geweest om enerzijds het onderzoek te verrichten naar de barrières en oplossingen, maar anderzijds ook aansluiting te vinden bij deze specifieke groep stakeholders. We zijn in deze periode gesprekken aangegaan met investeerders, banken, pensioenfondsen, maar ook met beleidsmakers van bijvoorbeeld RVO, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. Onze aansluiting bij zo’n werkgroep van De Nederlandse Bank laat zien dat we hier op een goede manier invulling aangegeven hebben.

Tijdens Building Holland dit jaar hadden we als Green BuildInvest Initiative ook diverse side-events georganiseerd, gericht op financiering van duurzaamheid. De presentaties zijn op deze pagina terug te vinden. Hoewel het aantal aanmeldingen hoog was, bleven de bezoekers een beetje achter. Het verschrikkelijk mooie weer had hier vast iets mee te maken. Niettemin was de response op de inhoud erg positief. Belangrijke thema’s als het waarderen van energie efficiënte maatregelen in vastgoed (een belangrijke barrière) werden op een goed niveau besproken en ook vanuit een Europese visie belicht.

Het Europese project BUILDINTEREST loop ondertussen volgende maand af, maar de wijze waarop we als Duurzaam Gebouwd de ‘nieuwe’ stakeholders betrekken bij ons platform gaat gewoon door. In de toekomst zullen we Green BuildInvest Initiative langzaam laten verdwijnen, waardoor een multi-stakeholders met alle voormalig ‘circle of blame’ partners binnen het Duurzaam Gebouwd platform gefaciliteerd kunnen worden, maar ook op hun eigen thema’s betrokken kunnen zijn.

Ikzelf zal hier geen onderdeel meer van uitmaken. De rol van programma manager beviel mij goed en ik zal deze rol bij een andere organisatie gaan vervullen. Wietse en al mijn collega’s zullen op vertrouwde wijze de werkzaamheden van Green BuildInvest Initiative binnen Duurzaam Gebouwd op gaan pakken. Waarbij ook een specifiek overleg als de werkgroep van De Nederlandse Bank een plek krijgt binnen ons kennisnetwerk. Wilt u meer informatie over onze werkzaamheden voor Green BuildInvest Initiative? Dan weet u ons te vinden!