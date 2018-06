Samenwerken voor een duurzaam dakconcept

Ik zal me even voorstellen: Erik Steegman, 57 jaar en werkzaam bij de Nederlandse Dakdekkers Associatie in Nieuwegein. De NDA bestaat uit het DIAC, onafhankelijk dakadvies; Dakbehoud, duurzaam vastgoed beheer en onderhoud; Coninko, inkooporganisatie voor dakdekkersbedrijven en het Duurzaam Dak Concept, kennisplatform voor multifunctioneel dakgebruik. In deze expertpost ga ik in op de toekomst van dakverduurzaming.

Begin 2017 won ik de memorabele prijs 'Dakenman van het jaar 2016', voor alle werkzaamheden als initiator van de Green Deal Groene Daken. Nu een jaar later, in 2018 heb ik het stokje overgedragen aan de ‘professor’ van de bitumen dakrollen, oud Icopal-medewerker: Bram Kranenburg. Deze titel maakt dat je het druk hebt, vanaf 2017, met invitaties op het gebied van presentaties, speeches, gastcolleges, lunches en uiteraard steeds klaarstaan voor dat ene fotomomentje binnen de dakenbranche. Dakenman van het jaar af betekent ook weer veel tijd over om andere onderwerpen op te pakken. Ja, zelfs nu ik ook weer tijd in mijn werkzame leven kan besteden aan andere onderwerpen zoals waterbuffering, klimaatadaptatie, circulariteit en ook weer eens kan bekijken of er nog andere prijzen te verdienen zijn!

En dan komt het moment dat je ziet dat de prijs der prijzen binnen Duurzaam Gebouwd wordt uitgereikt in de vorm van de Groene Pen: een prijs die uiteraard geheel terecht door Onno Dwars op 1 februari jongstleden in ontvangst werd genomen, als bestgelezen column binnen DG. En dan komt de passie weer boven om ook op te gaan voor deze award en onze activiteiten op het dak middels columns met u te gaan delen. Er gaat de komende jaren nogal wat gebeuren op onze daken. En ook op die van u.

Het platte dak zullen we in de toekomst steeds vaker inzetten voor multifunctioneel gebruik, En het verder vergroenen van het dak, met als wens ons dak in te zetten voor klimaatbestendigheid, zorgdragend voor de verbetering van onze stedelijk biodiversiteit. Ooit gestart als club van producenten met de leus: ‘Kwaliteit op hoog niveau!’; samen met verwerkers binnen ‘Leven op Daken’ en nu pakkend samengevat in het ‘NDA Duurzaam Dak Concept’. Ook al jaren samenwerkend met een hele brede inzet van veel partijen binnen de ‘Green Deal Groene Daken’

Erik Steegman, directeur NDA

Bij elkaar brengen

En daar zal ik ook binnen onze relatief kleine dakenbranche in de toekomst naar blijven streven, het bijeen brengen van partijen met elk hun eigen specifieke kennis. Dit alles leidt tot een succesvolle samenwerking in een lang traject om vanaf technisch ontwerp met architect opdrachtgever, producent, uitvoerend specialist, bouwkundig aannemer tot en met de gebruiker van het totale project die 400 miljoen vierkante meter plat dak in gebruik of nieuwbouw te benutten voor klimaatadaptatie.

Als bestuurder, nu van de Nederlandse Dakdekkers Associatie, ben je trots wanneer je steeds weer dat samenspel ziet ontstaan tussen ‘onze’ bedrijven met producten en diensten die concurrerend kunnen zijn, maar waarbij iedere partner zijn rol in het grote geheel aanvaard heeft. Het behoort bij de visie van ons allemaal om gezamenlijk aan tafel te gaan zitten en te bespreken hoe wij de werkzaamheden ook samen willen gaan aanpakken. Meest van tijd gunt men dan elkaar om ook geld te mogen verdienen.

In het verlengde van onze visie zien wij steeds meer de maatschappelijke taak weggelegd om ook andere partijen bij elkaar te brengen en te zorgen voor een eenduidig stimuleringsbeleid voor meervoudig gebruik van daken. Wij gaan daarom ook graag met nieuwe partijen aan tafel om belemmeringen van meervoudig ruimtegebruik weg te nemen en daar gezamenlijk nieuwe uitdagingen mee aan te gaan. En daar is Duurzaam Gebouwd ook een mooi platform voor.

En daar ben je dan trots op dat dit dan kan resulteren in prijzen zoals allereerst ‘De Dakaward 2018’, indirect het resultaat van samenwerkende partijen met een toekomstvisie die ook geld willen verdienen aan mooie daken. Ook ‘De Dakenman van het jaar’, een titel als voorbeeldfunctie voor de man of vrouw die de beweging start waarna de volgers volgen. Een titel waar ik nog dagelijks trots op ben. Dit alles in het kader van het samen stimuleren van multifunctioneel gebruik en klimaatadaptatie van daken. Met als resultaat de verdere vergroening in stedelijke omgeving:

“Volgt u mij daarin, dan verdienen wij de komende jaren samen de prijs der prijzen van Duurzaam Gebouwd: De Groene Pen!”