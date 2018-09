'Conceptbouwers kunnen nu voorsprong nemen'

Dagelijks krijgen we digitale updates van de vak-media over wat hot is in onze branche. Soms is dat heel inspirerend, soms irritant door de retoriek in die berichten. Je zou de indruk kunnen krijgen dat er een bouwbrede revolutie gaande is en dat we binnenkort al wakker worden in een autarkische woonomgeving van 3D-geprinte woningen, gemaakt met biobased grondstoffen.

Ook in de berichtgeving over de industrialisatie van de woningbouw moet je onderscheid maken tussen de vergezichten en de mogelijkheden tot verdere industrialisatie van vandaag. Als producent van prefab daken, gevels, woonmodules en complete modulaire woningen zijn wij actief betrokken bij de industriële innovatie van de bouw. Vanuit die positie kunnen we stellen dat de industrialisatie van de bouw niet nieuw is. De afgelopen decennia leverden ketenpartners in prefab beton- en houtsysteembouw al een essentiële bijdrage aan de woningbouw. Deze innovaties gaven het antwoord op de woningnood en stelden bouwers in staat de bouwproductie significant te verhogen. Grote series van nagenoeg dezelfde woningen werden uit de grond gestampt, zodat velen een eigen huis konden betrekken.

Tegenwoordig stellen we andere en hogere eisen aan onze plek onder de zon dan in de jaren 60 en 70. Grote wijken met eenvormige rijtjeswoningen worden niet veel meer gebouwd. Niet alleen de groeiende behoefte aan variatie en keuzevrijheid voor de woonconsument, maar ook de toegenomen kwaliteitseisen en schaarste aan professionals op de bouwplaats zijn belangrijke impulsen voor verdere industrialisatie in onze branche.

In 2018 worden er serieuze vervolgstappen in industrialisatie gezet. De hedendaagse innovaties en ontwikkelingen maken het mogelijk om kostenefficiënt kleine series woningen te produceren die ook nog invulling geven aan de individuele wensen van de woonconsument. Traditionele bouwplaatsen zijn een soort 'pop-up' fabriekjes die van bouwlocatie naar bouwlocatie trekken. De vooruitstrevende aannemer wil de arbeid en logistieke uitdagingen op de bouwplaats minimaliseren. Het maakproces verhuist naar de optimaal geconditioneerde fabriek. Bouwen wordt assembleren van bouwcomponenten waardoor de bouwtijd en overlast drastisch worden beperkt.

Vervolgstappen in de industrialisatie brengen de bouw van een woning in 5 dagen binnen bereik!

Platform

In de automobielindustrie kost het ontwikkelen van een stabiel en uitgebalanceerd platform (bodemgroep) veel tijd en behoort daardoor tot de hoogste kosten van een ontwerp. Om die reden ontwikkelen autofabrikanten (soms zelfs gezamenlijk) modulaire platformen waarop talloze modellen kunnen worden ontworpen. Van deze aanpak kunnen we leren.

De ontwerptools zijn er klaar voor. Als we de complexe onderdelen van de woning uniformeren en modulair ontwerpen, dan kunnen we ook in de woningbouw ontwikkeltijd en -kosten besparen en foutkansen elimineren zonder de ontwerpvrijheid van de architect aan te tasten.

Voorsprong nemen!

Echte conceptbouwers kunnen nu voorsprong nemen. Te veel projecten worden nog als project op zich benaderd. Architect bedenken wat fraais en vervolgens zoeken de aannemers telkens opnieuw naar oplossingen en details voor de door de vormgevers gecreëerde technische uitdagingen.

Wie samen met zijn vormgevers én industriële partners een woonconcept met optimale basisprincipes en -details ontwikkelt, kan op die basis eindeloos variëren in afmeting, vorm en materiaalgebruik. Als die basis goed staat én wordt gerespecteerd, dan heeft dat een enorm positief effect op de performance van de engineering, productie en montage.

Stel de wensen van de bewoner centraal en ontwikkel samen met je industriële partners een echt modulair woningconcept.

Multifunctionele productiefaciliteit

Emergo bereidt een nieuwe productiefaciliteit in Almelo voor. Vanuit deze productielocatie willen we graag de conceptbouwers gaan bedienen die uitzien naar verdere industrialisatie van de bouw. Complete prefab woningen, woonmodules zoals kant-en-klare uitbouwen, tuinkamers en energiedaken zullen vanaf het najaar 2019 vanuit deze nieuwe vestiging worden geleverd. Maak jij samen met ons de stap naar industralisatie?