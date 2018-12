IoT - Kinderen van alle demo's

50 jaar geleden gaf Engelhart een interactieve presentatie van een innovatieve communicatiemethodiek en het gebruik van een computer. In de geschiedenis herkennen we dit als de ‘moeder van alle demo’s’. De demo inspireerde het grootste deel van de silicon valley en had een directe impact op de ontwikkeling van het apparaat waarop ik deze tekst schrijf.

Dit was ongetwijfeld een belangrijke stap in het proces om een echte persoonlijke computer te maken. Daarvoor waren invoeren van gegevens en het gebruik van computers niet intuïtief en alleen beschikbaar voor hackers (toen was het nog een positieve term), enthousiasten en specialisten.

Op dit moment wacht de IOT-industrie nog steeds op een vergelijkbare gebeurtenis. Het bevindt zich in het stadium van het maken van muizen, programmeertalen, randapparatuur en software - interactie-engineering met de gebruiker. Wat ontbreekt er om de toepassing te creëren die het grootste deel van de markt zal integreren en kapitaliseren? Wat zal hetzelfde doen als wat office programma’s, het internet en sociale media hebben voor de PC hebben betekend?

In de wereld van virtueel kapitaal, crypto valuta's en bloedende reserves, die snel moeten worden geïnvesteerd, zoeken investeerders naar Pitch Decks [korte presentaties, red.]. Ze kunnen bepalen wat er mogelijk is met de huidige technologische vooruitgang, toch dagelijks accepteren ze onafgemaakte, eerste versies, eenmalige demo's, waarbij de eerste versie meestal ook een van de laatste is. We missen constant tijd en het verstand om alles te fine tunen. We bewijzen klanten dat eindeloze updates sexy zijn en een onmisbaar onderdeel van het product waar ze van houden. In deze waanzin van startups en scale-ups is er nog steeds geen duidelijke, brede toepassing die de wereldwijde markt zou winnen, net als bij voorafgaande PC transitie mircosoft, apple, linux, fb, google en amazon hebben getoond. IOT als een markt voor duizenden startups, zoek een ontsnapping in de toekomst, en baseert zijn beloften op de constante zoektocht naar nieuwe producten en diensten.

De belangrijkste conclusie over ons kennis is dat het duidelijk is geworden dat de bottleneck van technologie niet de rekenkracht van processors is, maar interface, de manier waarop we communiceren met het apparaat. Onze duimen als invoerapparaten, hoewel functioneel, zijn niet snel genoeg om de snelheid van gegevensverwerking door de computer, onze zintuigen en de hersenen bij te houden. De huidige Everest voor de industrie is daarom een ​​directe interface, Neurolink zoals het 'Tony Stark' van onze tijd noemde.

De grenzen van onze mogelijkheden worden dus niet door rekenkracht maar door de snelheid van onze reactie en interactie met machines bepaald. We hebben een grote behoefte om een ​​oplossing te vinden die voor de IOT zal net zo cruciaal zijn als internet voor een pc was. Een dergelijke service die geïntegreerd met het product is moet voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden. Zo’n oplossing moet betaalbaar zijn en moet werken met een mogelijke hoogste uptime. Het moet gemakkelijk te gebruiken zijn, draadloos, weinig energie verbruiken, eenvoudig te installeren en te onderhouden en vooral schaalbaar zijn.

Toch wordt IoT vandaag de dag door de markt kritisch bekeken. Het lijkt wel op het draagvlak voor de elektrische auto. Beide technologieën hebben hun eigen fans en wachten op vergelijkbaar app-moment zoals PC heeft meegemaakt. De vergelijking met de ontwikkeling en penetratie van de markt door de pc is overduidelijk. De smartphone is het einde van de evolutie van de personal computer. Hierdoor is het financiële succes van oplossingen momenteel gekoppeld aan het aggregatieniveau van gebruikers en services en vervolgens het vergroten van hun schermtijd op alle apparaten.

DLT-technologieën in combinatie met Smarthome, Smart Care, Smart City en DSR zijn belangrijk voor de ontwikkeling van IoT. Het internet van energie dat op deze manier wordt gecreëerd, zoekt naar de grondslagen van het bestaan ​​in diensten zoals home2car, energiemonitoring en v2g / v2x. De gebruiker begrijpt technologieën door deze te gebruiken. Aan de andere kant, de makers begrijpen wat ze doen door onbelemmerde creatie. De start up-cultuur stimuleert ontwikkeling in deze zin. Dit is een van de redenen waarom er bijna 16 miljoen directe en indirecte AI-gebruikers in Nederland zijn, die ervan al profiteren zonder zich daarvan bewust te zijn.

Smartphones vormen ook een knelpunt dat interactiesnelheid vertraagt. Hun interface is hoofdzakelijk tactiel. Spraakherkenning werkt niet overal en is niet geschikt voor de meer gecompliceerde taken. We hebben daarom een volwassene, externe AI nodig in combinatie met een oplossing zoals de genoemde neurolink. Samen vormen en co-creëren ze volgende iteratie van het uitbreiden van de mogelijkheden van ons brein.

Een vergelijkbaar YouTube-Facebook-Farmville PC-moment voor de IoT kan het moment zijn waarop deze autonomie krijgt. Autonome huisvesting en transport hebben het potentieel om nieuwe intellectuele vermogens van de mens te bevrijden, die nu worden verspild aan processen waarmee machines sneller en beter kunnen mee omgaan.

Door de prestaties van AI te combineren met apparaten die huis, auto en werkplek aansturen, willen we het ruimteschip waarop we in het universum reizen slim maken. We zijn echter nog steeds ver weg van de slimme aarde. Voor nu hebben we nog te maken met de keuze tussen de talen, de communicatieprotocollen die IOT-apparaten gebruiken. Zodra we zulke obstakels voorbij zijn, kunnen apparaten als sensoren functioneren en met zelf lerende algoritmen binnenklimaatbeheer, verlichting, energiestroombeheer in gebouwen en in energieclusters volledig integreren en automatisch aansturen.

Het feit dat smarthome, smartCity en smartCare aan het begin van hun evolutie staan, blijkt ook uit het feit dat deze systemen de beslissingen van andere applicaties en werking van de apparaten niet analyseren. Het instellen van de wekker in mijn smartphone en de weersvoorspelling hebben nog steeds geen invloed op de reactie van vensters of raamdecoratie. Gordijnen zouden zichzelf moeten openen op de tijd waarop ik wil opstaan, en als het zonnig en warm is, kan het raam ook een kort daarvoor worden geopend. De kennis of het morgen zonnig zal zijn, kan worden gebruikt om een ​​autonome beslissing van het huis en de autolader te nemen om de accu niet volledig op te laden vandaag. Dit omdat morgen energie uit eigen bron de goedkoopste is – voor nu althans, maar dat is een onderwerp voor een ander artikel. Hoewel dit nu mogelijk is, vraag het wel actie van de gebruiker en openen van meerdere apps – niet nodig volgens mij.

Het koppelen van gegevens van verschillende apparaten geeft niet alleen de mogelijkheid van een comfortabeler en minder milieubelastend leven, maar geeft ook een terugkeer naar een meer geïntegreerde samenleving. Bijvoorbeeld: de kennis van een plotselinge daling van het elektriciteits- of waterverbruik, wat niet af te leiden is aan de "Afwezig" -modus van het huis kan een signaal zijn voor gezin of verzorgers die ze moeten gaan controleren. Zo'n sociale sensor (een term die Edwin van Kessel me voorstelde) zou ons in staat stellen om situaties te vermijden waarin we zeggen ’hadden we het maar geweten’, wanneer de politie de deur van het huis openbreekt omdat een eenzame persoon stierf. Ik gebruik een drastisch voorbeeld, omdat ik overtuigd ben van de mogelijkheden van eerdere detectie van signalen, bijvoorbeeld dat de oudere persoon minder beweegt dan normaal, niet zo vaak als gewoonlijk thee of koffie zet en minder doucht. Er zijn oplossingen op de markt, smartmonitoring bijvoorbeeld door BeNext of smartCare van Centermed. Als die geïntegreerd zijn in de woning kan het leven van senioren eenvoudiger en veiliger worden.

De wereld der dingen ontwikkelt zich exponentieel en is nu op weg naar het internet van alles. De toekomst zal niet lichtjes wijzigen van de versie van vandaag zijn. Het is onmogelijk om te voorspellen hoe de wereld in 2068 eruit zal zien. Dit doordat bijvoorbeeld nauw met elkaar verbonden CRISPR- en AI-technologieën het onvoorspelbaar maken. Als we weer analogie naar de geschiedenis van computerontwikkeling willen gebruiken, dan is CRISPR hardware en zal AI een semiautonomisch software van de evolutie worden. Volgens Memex visie van Vannevar Bush zou de mens zijn intellectuele potentieel vergroten, dankzij de steun van een interactieve machine. Destijds waren de problemen rekentechnisch, nu zijn deze getemd, ontwikkelingen vereisen ideologische acceptatie en de ontdekking van een manier om wettelijke en culturele obstakels te overwinnen - het probleem van privacy en intimiteit.

Voor mij is schrijven over IOT direct verbonden met emissievrij transport en schone energie, evenals de resterende vijftien uitdagingen voor de mensheid, die werden gedefinieerd in 17 SDGS-doelen. IOT moet gepaard gaan met het vinden van oplossingen die vandaag de dag nuttig zijn en tegelijkertijd duurzame ontwikkeling stimuleren.

Inspiratie voor het artikel waren gesprekken met Edwin van Kessel (Benext) en Andrzej Witek (Centermed), het boek “The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution” en eigen ervaring in het ontwikkelen smarthome-oplossingen.