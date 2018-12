Best gelezen 2018: nummer 2

We gaan door met de top 3 van best gelezen artikelen in 2018. Op plek 2 staat de expertpost ‘Niks niet label B’. Duurzaam Gebouwd-expert Jan Willem van de Groep betoogt in de blog dat de ambities hoger moeten en dat de bouw- en vastgoedsector niet moet stoppen bij label B.

“Waarom Bouwend Nederland op de rem gaat staan blijft voor mij een raadsel”, schrijft hij in zijn blog. Hij refereert naar opmerkingen van voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, die volgens Van De Groep geïnterpreteerd kunnen worden als ‘Met een B-label komen we er ook wel’.

Hij gaat daarna in op zijn vermoeden dat het chaos was aan de klimaattafels. “De kunst is volgens mij om tegengestelde belangen zoveel mogelijk te elimineren. Dat begint door de drie meest logische transitieroutes te definiëren en gelijke kansen te geven. Dan hoeft niemand zich zorgen te maken met het verhaal dat dé oplossing ligt in warmtenetten, waterstof of warmtepompen.”

