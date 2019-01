Best gelezen 2018: nummer 1

Het was spannend, maar het best gelezen artikel van 2018 is de expertpost 'Wet VET: waarom gasloos bouwen wél kan'. In zijn stuk gaat Van De Groep onder andere in op de rol van brancheorganisaties in de transitie en weerlegt hij kritiek op de wet.

"Wat mij irriteerde was de opsomming van argumenten waarom het nu allemaal niet zou kunnen", reageert Van De Groep op negatieve uitlaten over de wet VET. Hij gaat onder andere in op de argumenten 'Wet vet vertraagt de woningbouwproductie' en 'Er zijn onvoldoende installateurs om dit in te vullen'.

Benieuwd naar de volledige visie van Van De Groep op de wet VET? Lees de volledige blog op DuurzaamGebouwd.nl.