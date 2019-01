Gezamenlijk voortouw nemen voor transitie naar all-electric

Iedereen kent de gigantische opgave om in 2050 CO 2 -neutraal te zijn. In dat jaar moet de gebouwde omgeving volledig elektrisch zijn, een streven waar partijen als Inventum een extra stap voor zetten. We spreken met Karin Husmann, manager duurzame energiesystemen, om de markt voor gasloze realisaties te schetsen.

“Het is haalbaar”, vindt Husmann als we het over de klimaatdoelstellingen hebben. “Maar er is een achterstand die we niet kunnen ontkennen, dus iedereen moet aan de bak. We zien dat veel partijen al in actie komen, maar we moeten over de gehele keten zorgen voor actie. Dat we aan de vooravond staan van een enorme transitie, wordt geïllustreerd door het onlangs gepubliceerde klimaatakkoord.”

In het akkoord staan ambities beschreven die onder andere moeten zorgen voor een versnelling in de corporatiesector. Tot 2021 moeten 110.000 woningen gasloos worden gemaakt. Dat jaar staat al om de hoek en er moet nog veel gebeuren. “Hierdoor zien we niet alleen een versnelling in deze sector. Ook in de particuliere hoek zien we dat er meer aandacht komt voor elektrische oplossingen, vooral gedreven door de wens om niet langer afhankelijk te zijn van het Groningse gas. Als financieringsconstructies zoals de gebouwgebonden financiering er komen [lening voor het object in plaats van de persoon, red.], wordt het aantrekkelijker om hierop in te zetten.” Aan de hand van een brief van minister Wiebes lijkt deze lening iets verder weg dan gedacht. In zijn schrijven geeft hij aan dat een dergelijke constructie op dit moment niet fiscaal inpasbaar is. “Welke lening er ook komt, het is belangrijk dat we de financiële drempel weghalen of verlagen”, reageert Husmann.

All-electric oplossingen

De oplossingen om woningen, kantoren en andere gebouwen gasloos te maken, zijn voorhanden. Veel mensen denken dat de transitie naar gasloos per definitie gepaard gaat met hoge investeringen, zo is vloerverwarming echt niet altijd nodig, maar werken wamtepompen ook goed met radiatoren en mechanische ventilatie.

“Toch draait het om meer dan alleen die ene oplossing en om meer dan alleen e-techniek. Het leveren van comfort in een goed geventileerde woning moet voorop staan. Eindgebruikers zullen zich meer en meer bewust moeten worden dat zij zelf in de hand hebben hoe zij omgaan met het verbruik van energie.”

Wanneer er een verduurzaming plaatsvindt en geen gas meer wordt toegepast, is er bij bewoners vaak de redenering dat deze overgang naar elektriciteit direct geld bespaart. “Dat is in de meeste gevallen ook zo, maar bewoners moeten ook wennen aan ander gebruik van bijvoorbeeld ‘trage’ warmtepompsystemen en anders omgaan met bijvoorbeeld het verlagen van de thermostaat in de nacht, zodat men voorkomt dat in de ochtend de warmtevraag opeens heel hoog is en er te veel elektrisch wordt bijgestookt.”

Transformatie naar label A

De komende jaren is het daarom belangrijker dan ooit om de goede voorbeelden te laten zien, van succesvolle projecten. “Zo zijn we onder andere betrokken bij een omvangrijk transformatieproject aan de Vliegend Hertlaan in Utrecht”, vertelt Husmann. In dit project stond de omvorming van functieloos vastgoed naar een vitale woonbestemming centraal. Een kantoorpand wordt getransformeerd naar 250 studio’s, met als doel een individuele installatie en all-electric oplossing te bieden.

De Ecolution combi 50 werd toegepast in de transformatie, die intern 50 liter beschikbaar heeft. Dit wordt gecombineerd met een 20 liter boiler voor de naverwarming van tapwater. Voor de naverwarming van de cv werd een elektrisch element toegepast. De installatie zit in een kast van ongeveer 1 m2. Er zijn niet alleen woningen voor onder andere studenten en starters maar ook ruimtes voor vergaderingen en ontmoetingen tussen bezoekers en bewoners. Na de transformatie heeft het gebouw een energielabel A.

Schouders eronder zetten

Belangrijk voor de verdere verduurzaming van Nederland is het meenemen van het peloton. "We vertrouwen enerzijds op de overheid het aantrekkelijker te maken om te verduurzamen. Anderzijds willen we niet stilzitten en roepen we op om gezamenlijk het voortouw te nemen."