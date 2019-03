Klimaatakkoord is een rechtse hobby

Het klimaatakkoord wordt vaak gezien als een linkse hobby. GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 zijn partijen die vaak worden geassocieerd met het Klimaatakkoord. Het komt uit idealisme voort en niet enkel vanuit economisch principe. Dat de harde economische waarheid een grotere aanjager van het klimaatakkoord kan zijn, weten maar weinig mensen. Daarom is mijn stelling: het klimaatakkoord wordt een rechtse hobby.

Veel mensen hebben het artikel uit Vrij Nederland gelezen waarin wordt gesproken over de stijging van de zeespiegel. De discussie op social media ging nog wel even door. De geschetste perspectieven voor Nederland zijn niet echt rooskleurig. Maar daarmee ook de perspectieven voor andere laaggelegen delen in de wereld. Venetië is natuurlijk bekend maar ook New York is een kwetsbare plek. Kwetsbaarheid van leefgebieden krijgen economische impact.

Het klimaatakkoord en daarmee het beleid eromheen wordt essentieel voor bedrijven en investeerders om strategie te bepalen. Of je nu gelooft in klimaatverandering of niet, dit wordt een nieuwe waarheid. De voorspellingen van de klimaatverandering zal een grote economische impact krijgen. We moeten voorkomen dat het geld eerder gaat rollen dan de zeespiegel gaat stijgen.

Klimaatverandering verbindt

Kortom of je nu links of rechts bent, of je nu voor het milieu bent of economische groei: het klimaatbeleid verbindt partijen. Het eerste symbool is zichtbaar; Mark Rutte gaf Jesse Klaver een hand, na de presentatie van de doorrekening van het klimaatbeleid van het PBL. Links en rechts gaan samen intrinsiek werken aan het klimaatbeleid, allebei vanuit een andere intrinsieke motivatie.