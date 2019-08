Ons Bouwbesluit is crimineel

Het Bouwbesluit is crimineel en daarom wordt het hoog tijd dat het ouderwetse model flink op de schop gaat. We moeten de doelstelling van het Klimaatakkoord 2050 als uitgangspunt nemen. Zijn we hier serieus over? Dan moet het Bouwbesluit om.

Niet alleen dienen de eisen voor nieuwe woningen strenger te worden, maar moet het Bouwbesluit bij oplevering ook van toepassing blijven. Ja, ook de jaren ná de oplevering. Want je mag nu nog als koper je woning verbouwen, met als mogelijk gevolg dat de hoge kierdichtheid, hoogwaardige isolatie en duurzame energie-opwekking teniet worden gedaan door aanpassingen. Je mag toch ook niet je auto zomaar verbouwen en de filters weghalen? Waarom mag dit wel bij woningen?

Van duurzaam huis naar milieudelict

Onze wetten en regelgeving dienen ons veiligheid te bieden. Zo moet het Bouwbesluit ervoor zorgen dat een constructie niet instort, bij brand nog even veilig is totdat bewoners kunnen wegkomen en bij een storm niet omwaait. Maar daarentegen mag een gebouw wel fijnstof uitstoten en daarmee levens verkorten. Ook mag het bijdragen aan de stijging van de zeespiegel. Zelfs een duurzaam huis mag zonder enige vergunning worden omgebouwd tot milieudelict.

Wist u bijvoorbeeld dat de huizen die vandaag de dag conform Bouwbesluit gebouwd worden nog steeds niet aan het klimaatakkoord van Parijs hoeven te voldoen? Ze zijn niet energieneutraal. Om dit als nog te bereiken stelt onze regering allerlei subsidies beschikbaar, om alsnog bestaande woningen en daarmee ook net opgeleverde nieuwbouw woningen energieneutraal te maken. Kortom: hetgeen we vandaag volgens de regelgeving toevoegen aan de gebouwde omgeving brengt ons verder weg van de doelstelling van Parijs. Dat lijkt mij niet de bedoeling.

Positieve impact

Als we dan toch het Bouwbesluit op de schop nemen, laten we dan kijken hoe we positieve impact kunnen creëren. Want waarom moeten er alleen mitigerende maatregelen voor dieren genomen worden in de gebouwde omgeving als we bestaande gebouwen slopen, zoals bij hernieuwbouwplannen? Waarom treffen we alleen klimaatadaptieve maatregelen als daar specifiek om wordt gevraagd? Waarom is er geen Bouwbesluit voor de bestaande voorraad? In de gebouwde omgeving is zoveel positieve impact te creëren dat het bouwbesluit hier leidende rol in kan spelen in plaats van een bezemwagen.

Bouwbesluit op de schop