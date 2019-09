Labs om verduurzamingsmaatregelen te testen

Een paar weken terug vroeg ik mijn netwerk wie er een lab-omgeving kent waar je verduurzamingsmaatregelen voor woningen kan testen. Aangezien ik me zo kan voorstellen dat er meer mensen zijn die daar behoefte aan hebben zet ik in dit artikel de reacties op een rij.

Voor mij de mooiste die ik heb gezien is het HEAT House. Het is een initiatief van het Groningse EnTranCe (onderdeel van de Hanze Hogeschool). In het Heating Equipment & Appliance Testing House, kortweg HEAT House, kunnen ze allerlei situaties nabootsen met verschillende warmtetechnieken en –apparatuur, maar ook isolatiemateriaal en bouwkundige constructies. De vele mogelijkheden en het formaat van de HEAT House, maken de faciliteit naar eigen zeggen uniek in Nederland.

In ‘het ketelhuis’ van het HEAT House hangen tientallen types cv-ketels, boilers en elektrische warmtepompen naast elkaar, aangesloten op allerhande meetapparatuur. Bedrijven testen er hun nieuwste modellen om te zien of ze doen wat ze moeten doen. Daarnaast staan er in de HEAT House allerlei oudere modellen, om zo bijvoorbeeld de efficiëntie van een gasgestookte cv-ketel, een elektrische warmtepomp en een hybride systeem met elkaar vergelijken.

Om de efficiëntie van warmte-afgifte of een bepaald soort isolatiemateriaal goed te kunnen testen, worden zo precies mogelijk verschillende gebouwen nagebootst. De grote hal bestaat uit twee ruimtes, waarvan de binnenste ruimte het huis voorstelt. Die ruimte kunnen ze groter en kleiner maken, ze kunnen verschillende soorten isolatie aanbrengen en kiezen uit de vele soorten radiatoren die er hangen. De cv-ketels en warmtepompen uit het ketelhuis kunnen weer op die radiatoren worden aangesloten om de warmteafgifte te testen. Zo kunnen ze alle types woningen nabootsen.

Ook kunnen ze het weer buiten simuleren om nauwkeurig warmte aan de gesimuleerde woning onttrekken en te testen hoe apparatuur met een buitenunit, zoals een warmtepomp, het doet onder verschillende omstandigheden.



Maar er is meer…

De Proeftuin Industrieel Bouwen is een initiatief van het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI-NOF) en Bouwgroep Dijkstra Draisma. De Proeftuin krijgt (half december is de planning) verschillende faciliteiten waar ondernemers en onderwijsinstellingen gebruik van kunnen maken, zoals klimaatkamers, robotarmen en Visual Components. In de klimaatkamers kan elk buiten- en binnenklimaat gesimuleerd worden en kunnen innovaties als nieuw isolatiemateriaal, nieuwe constructies en verwarmingstechnieken getest worden. Met de robotarmen kunnen studenten ervaring opdoen met robotisering en de programmering en aansturing van robots. Visual Components is software waarmee (industriële)productielijnen gesimuleerd kunnen worden. (bit.ly/2Zf9pWW)

TNO MEC lab: In het MEC-bouw laboratorium wordt onderzoek gedaan dat zich richt op levensduurverlenging en innovatie op het gebied van materialen, energie en constructies (MEC). Ze onderzoeken onder meer energieconversie en -opslag voor duurzame en energie-efficiënte installatietechnologie, zonder een gezonde en comfortabele werk- en leefomgeving uit het oog te verliezen maar bijvoorbeeld ook of beoogde innovaties in de bouw in de praktijk werken.



Er zijn nog diverse andere interessante testlocaties getipt, die voor mijn vraag niet zo zeer een antwoord zijn omdat ze vaak geen integrale proposities testen. Maar wellicht is het wel interessant voor jouw vragen.

België heeft Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf ( WTCB ). Zij helpen bedrijven uit de sector om producten te helpen innoveren, optimaliseren en technisch correct te evalueren. Op basis van datamodellen maar ook met diverse testen.

En als daar nog niet tussen zit wat je zoekt? Dan kun je altijd nog terecht bij Fenelab, de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen (leuke naam voor het Groot Dictee ;-)). Op hun site staat een overzicht met diverse gerubriceerde laboratoria.

Living lab

Naast een geconditioneerde omgeving werden ook diverse living labs genoemd. Bij een living lab speelt de gebruiker een belangrijke rol. Het idee is dat nieuwe innovatieve ideeën en concepten samen met gebruikers worden ontwikkeld en getest in levensechte situaties.

Er zijn diverse min of meer georganiseerde living labs. Een voorbeeld is het Marineterrein in Amsterdam. Daar is 5 hectare beschikbaar gesteld voor tijdelijke ontwikkeling waar je innovaties kunt testen in een daadwerkelijk gebruikte omgeving. Het is een publiek toegankelijk maar privaatrechtelijk bestuurd terrein wat betekent dat je kunt experimenteren. Dat is zeker niet uniek. Een overzicht van een aantal living labs in Nederland vind je hier.

The Green Village: Waarschijnlijk wel het bekendste living lab in Nederland op het gebied van duurzaam bouwen is The Green Village op de campus van de TU Delft. Ook daar zijn woningen en een kantoor in gebruik waar je onderzoek en demo's mee kunt doen. Een van de interessante projecten daar is het Dreamhûs. Dit experiment is een samenwerking tussen WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, YES!Delft, The Green Village en de Bewonersraad Friesland. Ze hebben drie jaren zeventig woningen exact nagebouwd met verschillende energielabels. Onderzoekers, studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor deze woningen te bedenken en te testen.

Van Wijnen test op de Loskade in Groningen ook verschillende oplossingen maar dat gaat vooral om nieuwbouw en thema circulariteit. [In Duurzaam Gebouwd Magazine #45 lees je een uitgebreid artikel over de Loskade.]

Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Het overzicht zal zeker niet compleet zijn, maar het helpt je wellicht op weg.

