Tja. De wereld op z’n kop. Wat een turbulente weken. De tijd waarin gezondheid boven alles staat. En terecht. De afgelopen week heb ik veelvuldig contact gehad met andere ondernemers. Ook hier merk je, dat een netwerk als Duurzaam Gebouwd, juist nu belangrijk is.

We weten elkaar in goede, maar nu ook in slechtere tijden, snel en laagdrempelig te vinden. Conclusie: we zitten samen in een achtbaan, waarvan we allemaal niet weten wanneer én hoe deze gaat eindigen. Spannend. Er is onzekerheid of projecten doorlopen. Is er voldoende vertrouwen in de markt om te investeren in nieuwe projecten? Allemaal vragen waarop we nog geen antwoord hebben.



Maar onzekerheid zorgt ook voor samenhorigheid. Mooi om te zien. Om te voelen dat ‘samen’ echt sterker maakt. De gesprekken van afgelopen week kantelden al snel van onzekerheid naar strijdbaar. Strijdbaar om ook deze tegenslag te kunnen overwinnen. Er wordt nu meer dan ooit kennis gedeeld. Nagedacht over creatieve samenwerkingen. Een alternatieve aanvliegroute in projecten wordt maximaal opgezocht. En we werken momenteel samen in vormen die we onszelf een maand geleden niet konden voorstellen. Zo hadden wij afgelopen vrijdag onze eerste VriMiBo via Teams, van inbellen naar inborrelen.



Daarom twijfelde ik ook bij het toesturen van onze nieuwsbrief. Moeten we, juist in deze tijd, wel stil staan bij succesvolle projecten? Is er wel ruimte voor ‘goed nieuws’? Al snel kwam ik tot inzicht, we moeten ook door. Dus misschien hoop ik op deze manier juist wel dat beetje extra vertrouwen aan te wakkeren. Want ook na deze verdrietige tijd moeten we ons herpakken. We moeten samen verder. De gesprekken van afgelopen weken geven dan ook vertrouwen.



Het belangrijkste voor nu: Houd je aan de regels vanuit de overheid. Respecteer deze ook. Op deze manier kunnen we met de huidige technieken blijven werken aan mooie projecten. En laten we er samen voor zorgen dat we ons er als sector doorheen slaan, ondanks alle huidige beperkingen. Samen staan we sterk!



Voor nu, #blijfgezond! Zakelijk, maar bovenal privé. Enne, let écht een beetje op elkaar. Zeker nu.



Namens team Alba Concepts,

Woud Jansen