Hoe Duco omgaat met de huidige gezondheidscrisis

Hoe gaan Duurzaam Gebouwd-partners de huidige gezondheidscrisis te lijf? We besteden dagelijks aandacht aan partners die maatregelen treffen en vertellen welke bijzondere situaties zich voordoen in het werkveld. Vandaag aan het woord: Duurzaam Gebouwd-expert Richard Geraerts, tevens verkoopleider Nederland van Duco.

Foto: Duurzaam Gebouwd-expert Richard Geraerts

Hoe treft het virus jou en je organisatie?

Zoals veel bedrijven in Nederland wordt ook Duco getroffen door COVID-19, maar we kunnen melden dat binnen de gehele organisatie geen enkele besmetting naar voren is gekomen en dat onze productie tot op heden goed blijft doordraaien.

Wat zijn de maatregelen die jullie hebben genomen?

Vanuit de directie zijn er meteen maatregelen genomen, in België zijn er eerder al resolute besluiten genomen om te voldoen aan de strenge eisen vanuit de overheid.

Zowel op de kantoren als in de fabriek moet iedereen zich houden aan een streng protocol. Onze directie zit dagelijks samen in een ‘corona-overleg’ en er wordt veel gecommuniceerd met alle afdelingsverantwoordelijken alsmede onze Nederlandse Duco- dealers.

Wat kunnen jullie niet meer doen en hoe ziet de situatie er voor jou persoonlijk eruit?

In Nederland merkten wij al snel dat woningbouwverenigingen, architecten en adviseurs geen bezoeken meer wilden plannen vanwege de veiligheid voor de werknemers.

Uiteraard geldt deze veiligheid ook voor onze mensen, we hebben daarom besloten om zoveel mogelijk vanuit huis te werken, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt hoe we dit invullen.

Welke bijzondere/gekke situaties doen zich voor?

Voor de gehele buitendienst is het vreemd dat we niet meer vrij buiten kunnen opereren. Beurzen, seminars, vergaderingen en grotere bijeenkomsten zijn in 1 keer niet meer mogelijk. Mensen die al jaren gewend zijn om buiten hun werk te verrichten moeten nu ineens fulltime binnen blijven en werkzaamheden uitvoeren achter een computer. Onderling wisselen we onze ervaringen uit om te kijken hoe we met zijn allen dit zo effectief mogelijk kunnen invullen.

Welke kansen komen naar voren als gevolg van deze situatie?

We horen bij meerdere mensen ‘bezinning’ genoemd worden. De hele wereld is getroffen door een virus waarvan we de totale impact nog niet kunnen overzien.

Hoe lang gaat dit nog duren? Hoeveel doden gaan er nog vallen? Wat is de economische schade als we dit achter de rug hebben? Moeilijke onderwerpen, maar tegelijkertijd moeten we ook naar kansen kijken om zo ‘normaal’ mogelijk te kunnen blijven doordraaien.

Zo moesten we eerst honderden kilometers afleggen voor vergaderingen, die nu via video verlopen. Collega’s overleggen onderling met tips en trucs om hun werktijd zo goed mogelijk in te vullen. Daarnaast voeren we nu werkzaamheden uit waar normaliter te weinig tijd voor is, maar die wel belangrijk zijn om op te pakken.

Hoe innoveer je (intern of richting de markt) aan de hand van deze situatie?

Duco overlegt dagelijks met marktpartijen en dealers om onderling informatie uit te wisselen over de huidige situatie.

We merken dat de follow up van juiste en correcte communicatie goed wordt opgepakt.

Daarnaast informeren we via social media over nieuwe ontwikkelingen en merken we dat de huidige gezondheidscrisis veel vragen met zich meebrengt over gezonde ventilatie. Bewustwording van een goed binnenklimaat is nu meer aan de orde dan ooit en daar kunnen we een bijdrage aan leveren met onze totaaloplossingen.

Wat is jouw advies aan andere DG-partners en experts?

Denk in kansen en niet meteen in alle bedreigingen. Zoek de markt op en deel informatie en praktijkervaringen. Ondanks dat ik zelf al weken thuis werk heb ik veel nieuwe contacten kunnen leggen. Mooi voorbeeld was het digitale rondetafelgesprek van Duurzaam Gebouwd op 2 april jongstleden. Aansluitend kreeg ik meteen via Linkedin uitnodigingen omp contact te leggen.

Binnenkort lees je het verslag van deze digitafel Healthy Buildings & Data op DuurzaamGebouwd.nl. Het initiatief is een voorbeeld van de digitale diensten die Duurzaam Gebouwd inzet voor kennisdeling en het bij elkaar brengen van partners en experts. In deze publicatie lees je meer over de verschillende diensten die Duurzaam Gebouwd voor jou opzet om professionals in de bouw- en vastgoedsector dichter bij elkaar te brengen.