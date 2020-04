‘Mooi om creativiteit van collega’s te zien’

Duurzaam Gebouwd besteedt aandacht aan hoe partners omgaan met de huidige gezondheidscrisis. Dit keer is Manon Veldkamp van Inventum aan het woord. “Ondanks de impact van het coronavirus op de bouwbranche, proberen we juist nu te denken in oplossingen en mogelijkheden.”

Foto boven: Manon Veldkamp, fotograaf Kim Krijnen

Ook bij Inventum blijft gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere relaties prioriteit”, vertelt Veldkamp over het reilen en zeilen bij haar organisatie. “Ondanks dat het coronavirus ook op de bouwbranche effect heeft, proberen wij juist nu te denken in oplossingen en mogelijkheden. Waarbij de zorg voor elkaar voorop staat.”

“Daar waar je normaal weken voor nodig hebt om iets te implementeren, lukt dat nu in twee dagen. Ons kantoorpersoneel moest direct omschakelen. Van vergaderen op kantoor naar online vergaderen en van fysiek aanwezig zijn op kantoor naar thuiswerken. Na twee weken coronavirus weten we al niet beter en is het al heel normaal om met Microsoft Teams te werken. We communiceren, vergaderen en overleggen met dit hulpmiddel en blijven zo met elkaar in contact. Weliswaar op afstand, maar toch. Een positief effect van het digitaal vergaderen is het merkbaar efficiënter met elkaar overleggen.”

Fabriek draait met voorzorgsmaatregelen door

Als fabrikant van warmtepompen is het essentieel om de productie zoveel mogelijk te laten doordraaien, ofwel ‘business as usual’. “Zeker voor installateurs is het essentieel dat wij producten blijven leveren zodat zij de gezondheidszorg kunnen blijven faciliteren. Uiteraard met in achtneming van alle richtlijnen en adviezen zoals de RIVM heeft opgesteld. En het protocol samen veilig doorwerken. Concreet zijn er extra voorzorgsmaatregelen, want hygiëne hebben we hoog in het vaandel staan.”

“In onze fabriek hadden een aantal collega’s griep- en verkoudheidsklachten, waardoor ze niet konden werken. Om ervoor te zorgen dat de fabriek op volle kracht kon doordraaien, werkte kantoorpersoneel mee in de productie en het magazijn. Tot onze directeur aan toe. Een team van zes collega’s die normaal op kantoor werken, stonden om 7.00 uur ‘s ochtends in het magazijn om gezamenlijk de klus te klaren. Uiteraard heeft iedereen duidelijke instructies ontvangen en was er een toezichthouder om de kwaliteit te waarborgen. Binnen twee uur was alles gereed voor verzending. Dit geeft echt een gevoel van saamhorigheid. Op de juiste momenten is iedereen er voor elkaar en zet iedereen zijn eigen belang opzij. Dat is kenmerkend voor onze spirit en onze manier van samenwerken.”

Iedereen droeg zijn steentje bij in het magazijn om de klus te klaren.

Kansen voor de toekomst

“Het is mooi om de creativiteit van collega’s te zien ontplooien. Of het nu gaat om hygiëne, gezondheid of werk. We hebben een team dat denkt in kansen en mogelijkheden. Onze bijeenkomsten met het personeel doen we niet meer fysiek maar via webinars. Je ziet dat bedrijven die nu creatief zijn, het straks redden. Daarom is mijn advies aan de lezers van Duurzaam Gebouwd: denk, net zoals wij, in kansen en oplossingen!”

“Momenteel leveren wij wekelijks nog steeds meer warmtepompen dan de prognose. Bij de renovatieprojecten nemen onze installateurs veel extra voorzorgsmaatregelen. Je legt een grote verantwoordelijkheid neer bij de monteur en de bewoner. Nieuwbouwprojecten kunnen met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen gewoon doorgaan. Mijn advies is dat wij elkaar in de branche en daarbuiten moeten helpen. Vooral: creatief zijn met elkaar!”