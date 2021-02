Ik vind dat het radicalisme van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) aan erosie onderhevig is. Hun idealen zijn verpolderd: minder slecht is vandaag de dag al ideaal geworden. De omgekeerde wereld, toch? We moeten reradicaliseren om onze echte idealen te bereiken. Hierin kunnen wij als bedrijfsleven in 2021 het verschil maken.

'Minder slecht’ zie je overal terug. Een voorbeeld is het Beter Leven-keurmerk: een kip die daglicht ziet krijgt extra sterren. Een biologische kip (die 81 dagen leeft) krijgt meer sterren dan een vleeskip (die het 42 dagen mag uithouden). Deze ‘waardering’ is natuurlijk compleet idioot. Zeker met de wetenschap dat normaal gesproken een kip 1100 dagen oud zou moeten worden. Dus om dit nou ‘Beter Leven’ te noemen? Noem het dan ‘Minder Dramatisch Leven’.

Dit is een van de vele voorbeelden die ik kan geven en kan koppelen aan de idealen van onze NGO’s. Zij zijn toch de behoeders van het kwaad? Als zelfs de mussen met uitsterven worden bedreigd, vraag ik mij af waarom niet alle NGO’s op het Malieveld staan? Wakker Dier zal toch moeten pleiten voor totaal veganisme? Vogelbescherming mag van mij de bühne op, om te vertellen hoe slecht het gesteld is met de vogels in Nederland. En waarom dient Natuur & Milieu niet een rekening in van bijvoorbeeld 20 miljard, om de natuur die wij als BV Nederland hebben vernietigd te herstellen?

Geen gepolder maar echte doelstellingen

Steeds meer mensen voelen dat er iets moet gebeuren en vinden dat het allemaal te langzaam gaat. Mooi om te constateren: steeds meer bedrijven staan zij-aan-zij staan met deze NGO’s, omdat zij het niet alleen kunnen. Om zo samen het echte verschil te kunnen maken. Hier pleit ik voor. Ouderwetse idealen. Geen gepolder, maar naar echte doelstellingen. Er zijn voldoende mooie voorbeelden te bedenken. Fastfood ketens zoals McDonalds, die samen met Wakker Dier alleen maar vegetarisch voedsel verkopen. De autoindustrie, zoals de Volkswagen Groep of Jaguar, die vanaf vandaag stoppen met de verkoop die nog gebruikmaken van fossiele brandstoffen.

Zelf verandering in gang zetten

En dan de bouwsector, die het Bouwbesluit zelfstandig gaat herijken en alleen nog maar gaat bouwen op basis van de biobased industrie. Om op deze manier gebouwen te realiseren die niet ‘minder slecht’ zijn, maar een bijdrage leveren aan de duurzame doelstellingen die wij hebben. Denk hierbij aan de energieproductie in Nederland, die biodiversiteit helpt herstellen en grondstoffenketens helpt te veranderen. Maar ook de houtbouwbedrijven, die eigen bossen aanplanten en daarmee ‘zelfvoorzienend’ worden of zelfs werken aan natuur herstel. Kortom: wanneer bedrijven echt maatschappelijk van betekenis willen zijn, moeten ze geen onderdeel van de verandering zijn maar de verandering zelf in gang zetten. Daar ben ik oprecht van overtuigd.

Samenleving resetten

Om de samenleving die reset te kunnen geven die het nodig heeft, moeten we radicaliseren opnieuw uitvinden. Wij moeten dus eigenlijk re-radicaliseren. Sterker nog. De maatschappij moet niet re-radicaliseren. Nee, alle mensen zélf moeten re-radicaliseren. Op deze manier wordt de samenleving gereset in een samenleving die bijdraagt aan positieve impact. Het kan, met Tesla als een sprekend voorbeeld op het gebied van elektrisch rijden. Dus laten we stoppen met iets minder slecht al goed te vinden, inzetten op de juiste samenwerkingen en samen met de NGO’s de nieuwe Don Quichot van de sector worden!