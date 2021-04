Calvinisme van energie niet meer nodig

De zon levert energie in overvloed en we leren die steeds beter te oogsten. Ook olie, kolen en gas zijn in miljoenen jaren gevormd door zonne-energie. Tegenwoordig verloopt de omzetting van die zonne-energie in gebruiksklare energie steeds effectiever, met steeds minder stappen.

Om met de technologie van vandaag voor de hele mensheid voldoende energie te produceren, heb je al aan de oppervlakte van Spanje aan pv-panelen genoeg. Het is daarom zeker dat we ruim voor 2050 100% van onze energie uit hernieuwbare bronnen halen. Omdat die bronnen er in overvloed zijn, handel je niet meer in termen van efficiëntie, maar van effectiviteit.

Lokaal maken en oogsten

Efficiëntie is dan een onnodig soort calvinisme van energie. Uiteindelijk gaat energie lokaal gemaakt en geoogst worden. Nog ‘lokaler’ dan een huis, namelijk in jouw apparaat, machine, auto of laptop, die ook een beetje maakvermogen krijgen. Energie is ook een waardevol restproduct, zoals bij je oven.

Internet of Energy

Voor een effectief gebruik gaan die apparaten slim met elkaar communiceren: the internet of energy. Alle rollen en functies die we van het huidige energiesysteem kennen, van producent tot gebruiker, schuiven daardoor op naar hyperlokaal. Je bent dan niet meer aangesloten op een netwerk omdat je afhankelijk bent, maar omdat je iets te bieden hebt.”

Tekst: Arash Aazami