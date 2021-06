Think big, act small!

We kennen hem allemaal: de 80-20 regel. Maar wat kunnen wij leren van het zogenaamde Pareto-principe? Het is een economische regel die econoom Vilfredo Pareto constateerde in zijn eerste paper "Cours d'économie politique" uit 1906. Later werd op basis van dit gedachtengoed ontdekt dat de 80-20-verhouding op veel aspecten toepasbaar is.

Het is een veralgemeende regel door te stellen dat 80% van de uitkomsten verklaard kan worden door 20% van de oorzaken. Als voorbeeld: in een schoolklas kan 20% van de kinderen 80% van het lawaai veroorzaken, terwijl in de chemische industrie 20% van de processen 80% van de uitstoot veroorzaakt.

20% inspanning, 80% resultaat

Een interessant gegeven. Is dit gedachtegoed ook toepasbaar voor de CO 2 -opgave die voor ons ligt? Ofwel, kunnen wij met 20% inspanning al 80 % resultaat boeken? Want we weten dat perfectie meer energie kost, dan de eerste grote stappen snel thuis. Eigenlijk is het wel een prettige gedachte: dat we met 20% inzet grote stappen maken. Nederland staat immers bekend om haar ‘zesjes mentaliteit’. Dat is vaak een excuus voor het onvoldoende nastreven van doelen, zoals het Klimaatakkoord.

Is een zes prima?

Dit betekent dat wij in Nederland de lat niet te hoog leggen en vooral sturen we op het minimum. De ondergrens. Want, het moet wel realistisch zijn. In mijn ogen is juist dit rechtlijnig denken, ook zo typerend voor de Nederlander. Als we dan toch voor het minimum gaan, laten we de lat dan gewoon op 125% leggen? Zeker wanneer we kunnen leunen op het gedachtegoed van Pareto!

Grote denkers en doeners