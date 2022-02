Circulaire economie: van horen zeggen!

In de Week van de Circulaire Economie deelt Carlisle Construction Materials BV via de geijkte platforms zoveel mogelijk kennis. Als onderdeel van de keten, van de cirkel, krijgt de industrie echter een beperkt podium, vindt Benno Nijenhuis (Carlisle). Hij pleit voor het versterken van die cirkel met de noodzakelijk partijen en materialen.

Op de een of andere manier heb ik iets met Amerikaanse rechtbankseries. Waarschijnlijk is dat voortgekomen uit mijn studententijd, toen ik nog veel boeken las, met name die van John Grisham. In die series valt vaak de opmerking hearsay, wat betekent: ‘Van horen zeggen, gedefinieerd als een buitengerechtelijke verklaring, afgelegd in de rechtbank, om de waarheid van de beweerde zaak te bewijzen’.

Tafelgasten

Ik ben van mening dat we zo langzamerhand in een hearsay-generatie zijn terechtgekomen. Recentelijk zat een hoofdredacteur van een lifestyle magazine aan tafel bij WNL’s Goedemorgen Nederland, waar ze haar mening mocht geven over het conflict Oekraïne-Rusland. Lekker belangrijk, dacht ik, hearsay!

Het is toch wel vreemd dat we onze talkshows in Nederland vanuit alle windstreken deels vullen met tafelgasten en iedereen kan meepraten over specifieke onderwerpen. Typeer het als entertainment, wat VI Vandaag overigens goed doet, en dan heb ik er vrede mee. Leg er echter niet het label ‘expert’ op, want dan heb ik er een probleem mee.

Spiegelend naar ons marksegment, gebeurt er precies hetzelfde. Wellicht aangewakkerd door social media, drang naar erkenning of marketing exposure. En begrijp me goed, daar is niets mis mee, ook wij en ik doen daaraan mee. Maar wanneer is iemand nu een expert en wanneer ‘een hearsay’?

Marketingexposure

Ons marktsegment zit vol met (Europese) normeringen en lokale certificeringen, een woud aan regelgeving dat elk jaar onoverzichtelijker wordt. Deze regelgeving zorgt er ook voor dat er een heel segment aan adviseurs is ontstaan. Iemand moet er verstand van hebben en daarin begeleiding kunnen geven. Maar hoe creëer je als dienstverlenende adviseur dan marketingexposure? Dat kun je doen door naar buiten te treden, presentaties te geven en deel te nemen aan congressen en webinars. Het delen van kennis is hier cruciaal en noodzakelijk, wij doen het ook. Van delen is nog nooit iemand dommer geworden.

Maar wat als deze adviseurs ook meningen gaan geven over onderwerpen waarin men geen expertise heeft? Je bent dan wel expert, maar niet op alle gebieden. Zoals die redacteur bij WNL of een rijschoolinstructeur, die opeens ‘het rechts heeft voorrang’ gaat claimen. Van hearsay dus!

Dat is er op dit moment gaande: te veel experts in de dienstverlening nemen het podium om allerlei onderwerpen te claimen.

Duurzame Top 50

Een typerend voorbeeld daarvan vind ik altijd de uitreiking van de Duurzame Top 50 Awards (foto onder), waarbij ik oprecht iedereen in die lijst zijn/haar positie gun. Het zal wel aan mij liggen, maar ik ken het merendeel van die mensen helemaal niet, terwijl ik me al twintig jaar in de bouw begeef. Hierbij steek ik de hand in eigen boezem en trek de conclusie dat de blaam bij mij ligt. Dat gezegd hebbende, ben ik nog steeds niet bekend met een groot deel van de top 20.





Vandaar dat ik mij erin verdiept heb! Van de top 20 is 9 vrouw en 11 man, met 2 architecten, 2 aannemers, 2 mensen uit de installatietechniek, 2 bestuurders en 1 uit het onderwijs. Het is verbazingwekkend dat er in 2021 niemand uit de financiële hoek in de lijst staat (dat is ook weleens anders geweest), maar wel elf dienstverleners/adviseurs. En wellicht nog verbazingwekkender: niemand uit de industrie!

Kan iemand mij uitleggen hoe je als adviseur, aannemer of architect een bebouwde omgeving inricht zonder producten die daarvoor geschikt zijn? Zonder ondernemers die hun ‘kop in de wind’ zetten en risico’s nemen in de ontwikkeling van materialen? Zonder internationale corporate organisaties die wereldwijd hun expertise en budget bundelen om aan de vraag te voldoen?

Volgens mij zijn producenten als Nibe en Mitsubishi toch echt degenen die de warmtepompen leveren en optimaliseren. Zonder hen geen energietransitie. Zonder hen geen duurzaam advies, toch? En kijkend naar mijn eigen marktsegment: zonder goede luchtdichtende producten is er geen kierafdichting. Zonder optimale isolatiematerialen ga je niet voldoen aan BENG-achtige normeringen en is er geen besparing in energie, waarover jij als adviseur communiceert.

Moet ik verder gaan?

Hoe kun je dan op een voetstuk staan, als je eigenlijk een afhankelijkheidsrelatie hebt? Je bent en blijft afhankelijk van wat de markt jou te bieden heeft. Van hearsay!

Dit is geen pleidooi om anderen uit hun positie te halen, helemaal niet. We hebben elkaar nodig! Dit is wel een pleidooi om de maakindustrie eens een podium te bieden. Uit eigen ervaring merk ik dat ik het steeds lastiger vindt om onze eigen, goede duurzame ontwikkelingen aan de man te brengen. Als ik in een netwerk met adviseurs zit, en het gaat om een duurzame dakafdichting, krijg ik al snel de vraag ‘of het biobased is’? We hebben het hier verdomme over een noodzakelijke afdichtingslaag die een bouwwerk decennialang beschermd tegen allerlei Nederlandse weersomstandigheden. Hoezo biobased? Dat is een typisch voorbeeld van hearsay uit een andere toepassing.

Circulaire economie

In de Week van de Circulaire Economie zullen wij van Carlisle ook via de geijkte platforms onze kennis delen. Maar wel kennis die bewezen is, waarvan voorbeelden en ervaringen zijn, systemen die ontwikkeld zijn en aansluiten op het onderwerp.

We gaan onze woningopgave niet redden als we enkel van de zijlijn roepen dat het allemaal veel duurzamer moet. Onze markt kan niet tegelijkertijd én de energietransitie, én het stikstofdilemma én de CO 2 -reductie oplossen en vervolgens nog eens 1 miljoen woningen creëren. Daarbij zitten wij als industrie midden in een wereldwijd verstoorde supply chain met omhoogschietende grondstofprijzen.

Bundel nu eens de krachten, ga bij de industrie ter rade welke circulaire oplossingen zij bieden en combineer die in onze bouwomgeving. Ga nu geen vergezichten en onmogelijkheden bedenken, omdat je het ergens hebt gehoord. Carlisle Construction Materials BV is de enige producent van water- en luchtdichte EPDM-folie in Noordwest-Europa. Een materiaal dat meer en meer wordt ingezet om duurzame doelstellingen te behalen. Maar de Duurzame Top 20 heb ik nog nooit over de vloer gehad en het zal mij niet verbazen dat wij niet de enige in de maakindustrie zijn.

Circulair is een mooi woord, een oneindige cirkel waarin de noodzakelijk materialen en partijen elkaar versterken. Maar dan moet je de inhoud van die cirkel wel goed definiëren, anders wordt het een hearsay-cirkel.

Tekst: Benno Nijenhuis (EPDM-expert)

Foto boven: EPDM (Carlisle Construction Materials BV)