Met digitalisering werf je het talent van de toekomst

Een nieuwe generatie staat in de startblokken om hun carrière te beginnen. Weet jij wat deze jonge talenten drijft en wat je nodig hebt om ze te werven en uit te dagen? Lees de blog van Duurzaam Gebouwd-expert Marc Kooij (SPIE Nederland).

Mijn twee dochters zijn rond de twintig jaar en over een paar jaar gaan ze de arbeidsmarkt op. Regelmatig praat ik met hen over hoe zij hun toekomst en carrière zien. Wat vinden ze belangrijk? Wat verwachten zij van een baan of werkgever? En wat heeft de sector van het gebouwbeheer hen te bieden waar ze enthousiast van worden?

Duurzame wereld

De ruim drie miljoen Nederlandse jongeren van de Generatie Z groeien op in roerige tijden met grote maatschappelijke issues. Veel jongeren maken zich serieus zorgen over de toekomst van de aarde. Tijdens de coronacrisis voelden zij hoe kwetsbaar de maatschappij is en hoe snel externe invloeden je leven kunnen veranderen.

De strijd tegen klimaatverandering staat hoog op hun prioriteitenlijst. Duurzaamheid is voor hen hygiëne: iets wat simpelweg móet om de wereld leefbaar te houden. Ook zijn ze op zoek naar betekenisvol werk, waarmee ze echt iets bijdragen.

Digitale wereld

Voor de digital natives zijn digitale tools even vanzelfsprekend als het water uit de kraan. Van jongs af aan gebruiken zij digitale kanalen om informatie te zoeken, te communiceren en contact te houden, ervaringen te delen en grip te hebben op de wereld. Met een hoofdrol voor beeld: deze jongeren zijn gewend om visueel te denken en te communiceren. En ze verwachten een visueel intuïtieve gebruikservaring. Het is dan ook niet raar dat zij dit willen terugzien in hun werk en in de diensten en producten waarmee ze aan de slag gaan.

Toekomst gebouwde omgeving

Bij betekenisvol werk hoort dat je een aantoonbare bijdrage levert. Het geeft voldoening om te zien hoe je inzet bijdraagt aan iets als de energietransitie. Dat sluit mooi aan op de digitalisering die plaatsvindt in de gebouwde omgeving. Hierdoor verzamelen we steeds meer data, die we inzetten voor nieuwe inzichten en verbeteringen.

Gebouwen worden aantoonbaar duurzamer, comfortabeler, gezonder en efficiënter. Zo is digitalisering een aanjager van duurzaamheid en maakt die het gebouwbeheer ook interessanter én uitdagender. Werken met digitale tools, data interpreteren en vertalen naar concrete oplossingen: dit alles is op het lijf geschreven van de nieuwe generaties.

Inspirerende werkomgeving

Wil je dat digitalisering een van de drivers van je organisatie wordt? Zorg er dan voor dat je die echt inbedt in het DNA van je bedrijf. Creëer de rol van Chief Digital Officer en betrek de jonge medewerkers bij beslissingen en beleid. Denk ook gezamenlijk na over hoe je een aantrekkelijke werkomgeving kan creëren. Jongeren gaan niet in kale, witte kantoren zitten, maar willen geïnspireerd worden door een dynamische omgeving. “En graag met een bank om te chillen”, zegt mijn dochter er dan bij. Want thuis is dit een plek waar ze vaak tot goede ideeën komen. En waar de wanden ook niet kaal zijn.

Jonge doelgroep bereiken

De juiste voorwaarden creëren in je organisatie is al een belangrijke stap om een nieuwe generatie medewerkers te binden. Maar hoe bereik je hen? En hoe bouw je onder deze doelgroep aan je naamsbekendheid? Ook hier is kennis van digitale kanalen een absolute must. Zorg ervoor dat je binnenkomt op de smartphone: Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat en WhatsApp. (Facebook is al wat meer voor de ouderen, begreep ik.)

Beïnvloeding via deze kanalen gaat supersnel. Of het nu gaat om positieve verhalen delen of juist negatieve publiciteit voorkomen: neem je jonge talenten mee in je communicatie met de buitenwereld. Zij vertellen je dan vast ook dat je beeldend moet communiceren. En dat je een authentiek verhaal nodig hebt over wat je bijdraagt aan de maatschappij. En let op: via Google StreetView is je kantoor meteen te bekijken. Dus zorg ervoor dat je gebouw een spiegel is van je ambities.

Twee vliegen in één klap

Binnen de gebouwde omgeving kunnen bedrijven alleen overleven als zij diensten en producten leveren die actief onderdeel zijn van een totaal duurzaam ecosysteem. Digitalisering is hierin essentieel als verbindende factor om belangrijke thema’s in samenhang te kunnen oppakken. In deze wereld van digitale complexiteit en maatschappelijke waarde voelt de nieuwe generatie zich als een vis in het water. Dus: door je gebouw toekomstbestendig te maken, word je interessant voor nieuwe talenten die deze toekomst gaan vormgeven.

Tekst: Marc Kooij, senior business development manager SPIE Nederland

Foto: Shutterstock