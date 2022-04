Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Lizzy Butink startte begin 2022 als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer en treedt toe tot het expertpanel van Duurzaam Gebouwd. In deze eerste expertpost lees je over waar zij energie van krijgt en wat haar persoonlijke drijfveren zijn om maximaal in te zetten op duurzaamheid.

Wat is jouw passie en waar krijg je energie van?

Mijn passie ligt bij een zo groot mogelijke impact creëren op het klimaatpositief maken van de gebouwde omgeving. Dat is een uitdagend doel, maar ik zie voor mij een rol weggelegd als kartrekker. Ik wil het voortouw nemen en laten zien dat verduurzaming wél kan. En dat het zelfs een haalbare businesscase kan opleveren.

Enthousiast word ik van mensen en bedrijven die zich hard maken voor échte impact. Zij zetten zich met kennis, kunde en daadkracht in om te bouwen aan betere toekomst. We staan voor serieus grote uitdagingen als de uitputting van grondstoffen en de transitie naar hernieuwbare energie. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig. Als een ieder zich beseft dat je invloed hebt op verduurzaming vanuit je eigen rol en netwerk, dan ontstaat er een vliegwiel. En dat vliegwiel is hard nodig.

Welke verandering is er volgens jou nodig?

Gedragsverandering is hier een sleutelwoord. Technisch gezien kunnen we alles en weten we wat we moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. Voorheen waren financiële investeringen een flinke drempel, maar de gunstige effecten van duurzaamheid zijn ondertussen overduidelijk. Echter, het inzicht dat de duurzame beslissing uiteindelijk meer oplevert moet nog beter beklijven. Evenals het gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid.

Dura Vermeer zet stappen richting emissieloze bouwkeet, op basis van vehicle to load

Wat kan ons dichterbij elkaar brengen?

Natuurlijk moeten we openstaan voor elkaars gedachtegoed en elkaar beter begrijpen. Als je begrijpt wat de ander beweegt, maak je andere, slimmere keuzes. Door meebewegen je doel bereiken. Een andere versneller is het aan elkaar laten zien dat verduurzaming nu al mogelijk is. Inspireer elkaar, want als een ander ziet dat je succes hebt, dan werkt dat aanstekelijk. Blijf elkaar dus aanspreken en zorg voor opschaling en versnelling.

Hoe laten jullie dat zelf zien?

We proberen bijvoorbeeld kennis te delen over hoe we samen optrekken met ketenpartners en inzicht geven in materiaalstromen met de Dura Vermeer Urban Miner. En ons Inspiration Centre in Utrecht zetten we in als living lab voor gezondheid. We laten zien hoe we stappen zetten in de renovatie van utiliteit, dat we steeds meer hout toepassen en we aan de slag zijn met verschillende bouwconcepten die CO 2 -neutraliteit en het volledig hergebruiken van materialen dichterbij brengen.

Wat moet er morgen veranderen?

Allereerst moeten we op korte termijn stevigere en doelmatige wetgeving invoeren. Dit leidt tot een nationaal level playing field. Een voorbeeld van hoe dit goed kan werken is het verbod op een gasaansluiting bij nieuwbouw en de energielabel C verplichting bij kantoren. Ten tweede moet het gevoel van urgentie toenemen, door kennis te delen en bewustwording in organisaties na te jagen. Waarom is verduurzamen belangrijk en waarom moet de toekomst in ieder gesprek een stoel aan tafel? En tot slot moeten we elkaar blijven inspireren en verleiden. Praat niet over wat er misschien nog niet lukt, maar etaleer wat wél kan.