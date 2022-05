Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem in combinatie met noodverlichting

In een wereld die steeds meer ‘connected’ wordt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook noodverlichtingsarmaturen geïntegreerd worden in bijvoorbeeld gebouwbeheersystemen voor monitoring, sturing en onderhoudsefficiency. Hans Nas, specialist gebouwautomatisering bij ABB, vertelt over lichtmanagementsysteem DALI in combinatie met noodverlichting, en wat dat oplevert.

DALI is volgens hem een eenvoudige, veilige en betrouwbare oplossing voor noodverlichting in slimme gebouwen. “Steeds meer bedrijven zijn bezig met de vraag ‘Hoe krijg ik m’n gebouw geautomatiseerd?’ Belangrijk daarbij is om die automatisering niet ten koste te laten gaan van de veiligheid. Sterker nog, met die automatisering moet ook de veiligheid in en om het gebouw een sprong voorwaarts kunnen maken. De wetgever stelt daarvoor ook steeds nadrukkelijker eisen; eisen die overigens niet alleen betrekking hebben op veiligheid maar bijvoorbeeld ook op energie-efficiëntie.”

Die vraag naar meer intelligentie is niet nieuw en gebouwbeheersystemen die dat mogelijk maken evenmin. Wel nieuw is het feit dat steeds vaker ook noodverlichtingsarmaturen in de ontwikkeling worden meegenomen. “Een protocol als DALI draagt daaraan bij”, licht Hans toe. “De open standaard zorgt ervoor dat alle armaturen die compatibel zijn met DALI synchroon werken. Niet onbelangrijk voor klanten: de technologie is beschikbaar voor meerdere verlichtingsfabrikanten. Bij DALI gaat het niet om eenrichtingsverkeer; armaturen kunnen worden bestuurd en gemonitord én er kan informatie uit armaturen worden verzameld. Op die manier krijgen gebruikers volledig inzicht in hun verlichtings- én noodverlichtingsarmaturen.”

Flexibiliteit

Het DALI-systeem is ontworpen voor verlichtingsproducten. Samen met DALI-noodverlichtingsarmaturen kunnen deze worden geïntegreerd in gebouwbeheersystemen. Dat maakt een efficiënte controle van verlichtingsproducten én noodverlichtingsarmaturen mogelijk. Nas: “Met de ABB DALI-gateway is zelfs bediening en controle via het KNX-platform mogelijk. Om de noodverlichting als separaat systeem te monitoren is er de mogelijkheid de DALI-armaturen te koppelen aan een gebruiksvriendelijk touch panel: de DALI Control Unit. Daarmee kan niet alleen informatie van armaturen worden verzameld en geanalyseerd, maar wordt de status ook 24/7 gepresenteerd en eventuele fouten getoond.”

Hans vervolgt: “Daarnaast zijn systeem-besturingsfuncties mogelijk, zoals het groeperen van armaturen of het gebruik van kalenderfuncties. Omdat noodverlichtingsarmaturen met DALI te programmeren zijn, kunnen gebruikers zo functie- en duurtesten instellen en deze op de gewenste tijden laten uitvoeren. Daarnaast biedt de DALI Control Unit verschillende rapportagefuncties die het bijhouden van een logboek overbodig maakt. Zo kan op eenvoudige manier worden voldaan aan de eisen die de overheid stelt, zonder onnodige kosten te veroorzaken.”

Geen energieverspilling

Met DALI wordt bovendien ingespeeld op een belangrijke andere trend: energie-efficiëntie. Hans Nas: “Overal merken we dat bedrijven steeds bewuster omgaan met de energie-efficiëntie van hun gebouwen. Neem alleen al het Klimaatakkoord en de gevolgen daarvan voor gebouweigenaren. Doel is om zo min mogelijk energie te verspillen. DALI speelt daarop in en maakt het mogelijk om de noodverlichtingsarmaturen automatisch uit te schakelen als er niemand in het gebouw is. Veilig en energiezuinig.”

DALI leent zich voor standalone decentrale en decentrale noodverlichtingssystemen. “De DALI noodverlichtingsarmaturen zijn eenvoudig en snel te installeren, waarbij handig gebruik kan worden gemaakt van standaard DALI-commando’s om armaturen in zones te groeperen en zo veilige uitgangen en vluchtwegen te creëren”, aldus Nas. “Met de informatie die via het DALI-systeem beschikbaar komt, kan het onderhoud gericht worden uitgevoerd. En omdat inspectierondes niet meer nodig zijn, maken we met DALI niet alleen noodverlichtingsinstallaties in gebouwen slimmer, maar zorgen we ook voor energie-, kosten- en tijdbesparingen. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. Dali is bijvoorbeeld te koppelen aan de noodverlichtingsserie Evago van VanLien/ABB.”

