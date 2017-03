Alle gebouwen in 2030 een A-label

Auteur: Onno Dwars

De verkiezingen komen eraan. Het ene beleid is duurzamer dan het andere. Met het klimaatakkoord van Parijs in onze binnenzak en de Urgenda zaak op ons netvlies weten we één ding zeker: het is stilte voor de storm. Als we de kantoorgebouwen niet verduurzamen zal er waardeloosheid ontstaan in kantorenland. Of zal er met het nieuwe kabinet waardeloosheid ontstaan in vastgoedland?



In het kader van het Energieakkoord is afgesproken dat alle kantoorgebouwen in 2023 minstens een label C bezitten en in 2030 minstens een label A. Dit gaat ongetwijfeld een duurzaamheidsstorm veroorzaken. Dit is niet alleen persoonlijk mijn wens, maar naar mijn idee de enige mogelijkheid als gevolg van een wet waarbij alle gebouwen voor 2023 een label C moeten hebben en in 2030 een label A.

Ik twijfel of we ons realiseren wat dit betekent: alle gebouwen een label A in 2030. Dit betekent dat bijna alle gebouwen massaal verbouwd moeten gaan worden en huurcontracten aangepast dienen te worden. Nieuwe kozijnen, ramen, verlichting en vaak ook plafonds, isolatie en zonnepanelen. Alles gaat dan op de schop.

Als dit niet gebeurt, want vrijblijvendheid is er niet, mag het gebouw niet meer worden verhuurd. Indirect kijken we dus in de spiegel van waardeloosheid. Niet duurzaam wordt door deze wet waardeloos.

Spanning tussen investering en huur

Juridisch is dit natuurlijk interessant. Bij langdurige contracten ontstaat er spanning tussen de investering in relatie tot de huur. Want wie betaalt de rekening bij een 15 jarig huurcontract voor deze investering? Normaal gesproken wordt de huur verhoogd als een gebouw wordt aangepast, maar wie gaat nu de rekening betalen, nu het bij wet is vastgesteld? Weinig contract zijn hierop voorbereid.

Dit zullen de eerste dwingende stappen zijn naar een duurzamer Nederland. Met de komst van een nieuw kabinet zullen vele stappen gaan volgen. Immers worden we mede door het klimaat akkoord gehouden aan de CO 2 -doelstelling. Dit bereiken we niet alleen door het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Het energieverbruik moet ook omlaag en de gebouwde omgeving moet worden opgewaardeerd.

Wie volgt?

Nu de commerciële vastgoedsector aan de beurt is, is het de vraag welke sector gaat volgen. De corporaties of beleggers in huurwoningen of uiteindelijk ook de koopsector, uw en mijn woning?

Alle kabinet formaties zullen moeten komen met een verduurzamingsplan voor Nederland, waar naar jaren van vrijblijvendheid er meer en meer dwang zal gaan ontstaan. Wees voorbereid en investeer in zeer duurzame projecten.