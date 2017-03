Alleen fossielen blijven verslaafd aan fossiele energiebronnen!

Auteur: Arno Kleine Staarman

Op Frankrijk na is Nederland van alle Europese landen het verst verwijderd van de doelstelling die is afgesproken in de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie voor 2020. Voor Nederland geldt als doel dat 14% van het verbruik van energie uit hernieuwbare bronnen moet komen. In 2014 was dat nog maar 5,5%; daarmee was ons land 8,5 procentpunt verwijderd van de EU-doelstelling, blijkt uit cijfers van het CBS.

In een reeks blogs geven Duurzaam Gebouwd-experts hun visie op het thema Duurzame Energie, om dit onder de aandacht te brengen bij de aanstaande kabinetsformatie. Tot 15 maart gaan de experts in op de status quo rondom dit onderwerp en geven ze advies aan de nieuwe kabinetsleden.

Afgelopen 17 februari 2017 heeft het Kabinet op weg naar de verkiezingen van 15 maart 2017 gelukkig de eerste stap gezet in het kader van de Omgevingswet naar een Nationale Omgevingsvisie met dé 4 strategische opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie:

naar een duurzame en concurrerende economie;

naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving;

naar een waardevolle leefomgeving;

én

naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving.

De startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ schetst een leefomgeving die noodzaakt tot het vinden van meer samenhangende integrale oplossingen, maar keuzes worden uiteindelijk pas bij de volgende stappen gemaakt... De cruciale vraag is daarom: wat heeft het kabinet over energie in deze startnota opgenomen?

Energie in startnota?

De consequentie van het dominante gebruik van fossiele energiebronnen is, dat:

het leidt tot klimaatverandering en andere gevolgen voor de natuurlijke omgeving, zoals luchtverontreiniging en (lokaal) aardbevingen;

de ongelijke verdeling van fossiele bronnen in de wereld leidt tot spanningen en onzekerheid in de levering.

en (de impact van) het mondiale klimaatbeleid is onzeker.

Om de op de klimaatconferentie in Parijs in 2016 afgesproken beperking van de mondiale temperatuurstijging tot ruim onder de 2 graden, met een streven naar 1,5 graad überhaupt te kunnen realiseren streeft het huidige kabinetsbeleid ernaar om:

in 2020 voor 14% duurzaam in de Nederlandse energiebehoefte te voorzien en in 2023 voor 16% (tegen 5,8% in 2015);

een volledig duurzame energievoorziening in internationaal verband in 2050;

energiebesparing, minder aardgasgebruik en investeringen in duurzame energie met de Energieagenda;

Energieneutraal bouwen en verduurzamen van de bestaande gebouwenvoorraad.

Stop met polderen over duurzame energie, begin met poetsen!

Om van de klimaatconferentie in Parijs in 2016 serieus werk te maken van duurzame energie, moet een volgend kabinet stoppen met polderen en beginnen met poetsen. Alleen fossielen blijven verslaafd aan fossiele energiebronnen! Poetsen kan met 3 maatregelen:

