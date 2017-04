Glasnost en perestrojka in de Nederlandse bouw- en vastgoedsector?

Auteur: Arno Kleine Staarman

Zoals Gorbatsjov vanaf 1985 de vastlopende Sovjet-Unie weer op gang heeft kunnen krijgen door glasnost (openheid) en perestrojka (hervormingen), is op dit moment voor duurzaamheid een “Haagse Groene Lente Revolutie” ontvlamt met enorme impact voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector.

Onder het kabinet Rutte II leken de aantrekkende woningmarkt en het ontbreken van een Nationale Omgevingsvisie nog de grootste bedreigingen om te komen tot duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland, maar sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 is de “Haagse Groene Lente Revolutie” daadwerkelijk in Nederland doorgebroken. Een “Haagse Groene Lente Revolutie” met duurzame integrale keuzes voor 'Anders en Beter' nu alleen nog vast te leggen in de Nationale Omgevingsvisie.

Kabinetsformatie

In de als Groen-Rechts aangeduide formatieverkenning VVD, CDA, D66 en GroenLinks omarmen alle partijen het klimaatakkoord van Parijs en één klimaatmaatregel komt bij alle vier partijen voor: een nieuw kabinet moet investeren in het isoleren van woningen en gebouwen.

Nu was het onder het kabinet Rutte II om met milieubeleidsmaatregelen en gedragsveranderingen de temperatuurstijging in 2100 te beperken tot 2°C ook best belangrijk. Maar in de “Haagse Groene Lente Revolutie” lijkt niet alleen de Nederlandse politiek te kiezen voor glasnost (openheid) en perestrojka (hervormingen) voor duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector. Ook waait een “extreem frisse groene wind” bij:

gemeenten, provincies en waterschappen, die op 10 maart 2017 een gezamenlijke investeringsagenda met hun jaarlijkse investeringen van 28 miljard willen inzetten voor Naar een duurzaam Nederland en vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren.

het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die op 3 april 2017 de urgentie van de klimaatkwestie benadrukt en dat de komende kabinetsperiode werk gemaakt moet worden van het aanpakken van het klimaatprobleem.

De VNO-NCW, die met de 11 megagetallen Nederland van het gas af wil hebben.

en de bouwwereld met de presentatie op 28 maart 2017 van de Bouwagenda als Nederlands antwoord op de grote maatschappelijke uitdagingen klimaatverandering en uitputting van grondstoffen voor de komende jaren met specifieke opgaven als: verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, grootschalige renovatie en vervanging van de infrastructuur, vervangings- en uitbreidingsopgaven tot 1 miljoen woningen, de transformatie van leegstaande kantoren, maatschappelijk vastgoed en delen van het winkelbestand.

Het jaar 2017 is het momentum om deze “Haagse Groene Lente Revolutie” te verzilveren in een koploperspositie van de Nederlandse bouw- en vastgoedsector met innovaties en specialismen als exportproduct en ook voor samenwerking met andere landen. Hiervoor zal het nieuwe kabinet een voortrekkers rol moeten vervullen om integrale en duurzame keuzes te maken van en met “dé man op straat in Nederland” en Duurzaamheid als fundering voor de Nationale Omgevingsvisie. Net als Apple meer is dan een hardware-bedrijf, zal de Nederlandse bouw- en vastgoedsector nu moeten laten zien dat het daadwerkelijk de grootste wereldwijde speler is met duurzame innovaties en specialismen.

Als deze “Haagse Groene Lente Revolutie” in 2017 niet verzilvert wordt met Duurzaamheid als fundering voor de Nationale Omgevingsvisie, dan zullen conservatieven en fossielen met hun belangen tegen duurzaamheid een “coup” plegen net als de Augustusstaatsgreep in 1991 in Moskou. De Nederlandse bouw- en vastgoedsector zal dan op basis van de oude 4 P’s: Pieken, Pakken, Pleite en Puinhoop blijven opereren, terwijl de urgentie voor duurzaamheid juist nu het grootst is. En helaas zit er bij de kabinetsformatie niemand aan tafel met de initiatalen van Boris Jeltsin om de menigte op een (olie)tank(er) toe te spreken om deze mogelijke coup af te laten blazen…

Met blogs, publicaties en mijn in de 2e helft van 2017 te verschijnen boek met de voorlopige werktitel “Duurzame Gebiedsontwikkeling” draag ik graag bij om een duurzame koploperspositie voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector te veroveren.