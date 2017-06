We moeten groots denken!

Auteur: Onno Dwars

Toch enigszins geschrokken las ik onlangs, dat in 2016 het percentage duurzame energie afgenomen is ten opzicht van 2015. Dit onderstreept maar weer eens dat we nog geen oplossing hebben om Nederland versneld te verduurzamen.

Dat is een groot probleem. Want niemand onderdeel wil zijn van het probleem, maar onderdeel van de oplossing. Mijn visie is dan ook dat wij ons als eigenaren van de oplossing moeten gaan gedragen! En dat kan. Wij moeten, als bouw- en vastgoedsector, voortaan integraal en multidisciplinair naar Nederland kijken. Alsof het land één project is. Als we problemen zo groot mogelijk maken komen we ook met zo groot mogelijke oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat wij op deze manier de benodigde versnelling kunnen inzetten!

Dagelijks word ik geïnspireerd door gedreven mensen. Uit de publieke sector, maar zeker ook uit de private sector. Ik zie geen probleem waar nog geen oplossing voor is bedacht. Of het nu gaat over het

verduurzamen van scholen, de realisatie van ecologische verbinding, het bouwen van woningen waarin je gezonder kunt leven of gebouwen waarin groente wordt verbouwd: ik kan het zo gek niet bedenken of er is een oplossing voor. De afgelopen periode heeft aangetoond dat we weten dat de renovatie of nieuwbouw van 1 duurzaam kantoor of 1 NOM-woning geen probleem is.

Ik ben dan ook van mening dat, willen we echt duurzame versnelling inzetten, we oplossingen moeten bedenken op een groter schaalniveau. Ofwel, op gebiedsniveau. Geïnspireerd door menig wethouder die al op grotere schaal denkt, wil ik iedereen uitdagen om kleinschalige of bewezen oplossingen op te schalen. Want als we eenvoudig 1 school kunnen voorzien van zonnepanelen op het dak, waarom dan niet het gesprek aangaan om alle daken te voorzien van duurzame energie? Een ander voorbeeld: we weten dat bomen bijdragen aan de afname van hittestress, de afvang van CO 2 en fijnstof, gezondheid en waarde-beleving. Waarom doen wij dit nog niet? Laten we ook, net zoals in New York, hele steden gaan vergroenen met een miljoen bomen! Dat heeft impact.

Daarom een oproep. Laten we de proef op som nemen. Laten we stoppen met experimenteren op gebouwniveau. In plaats daarvan moeten we (door)leren op gebiedsniveau. Waarom wordt de markt niet gevraagd naar energietransities op wijk- of gemeenteniveau? Waardestromen vinden niet alleen op gebouwniveau plaats, maar hebben ook invloed op de aangrenzende gebouwen. Op het moment dat hele wijken worden opgeknapt vindt de echte waardeontwikkeling plaats en daarmee ook de investeringsruimte om wijken te verduurzamen. Dit betekent dat het tijd wordt dat we integraal en multidisciplinair op gebiedsniveau aan de slag gaan, om zo Nederland klaar te maken voor de 21e eeuw. Kortom, laten we groots denken!

