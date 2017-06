Met kennis en innovatie naar koploperspositie duurzaam bouwen

Volgens The European Innovation Scoreboard hoort Nederland bij de Innovation Leaders. Dat heeft zich waarschijnlijk niet kunnen vertalen naar een koploperspositie op het gebied van duurzaam bouwen.

90 hoogleraren bevestigden dit eind april met een open brief naar de Tweede Kamer, waarin ze opriepen om meer te doen voor een groene economie en duurzaam bouwen. Op dit gebied kunnen we veel leren van internationale onderzoeksprojecten. Hiermee kunnen we een brug slaan tussen innovatieleiders en koploperspositie in duurzaam bouwen. Ze versterken juist de samenwerkingsverbanden en boren nieuwe markten aan.

Namens DWA zit ik bij Europese projecten van Horizon2020 en FP7, die onderzoek en innovatie op internationaal niveau stimuleren. Iedere keer valt me hierbij op dat Nederlandse bedrijven niet alleen beschikken over een hoog kennisniveau, maar ook leiderschap tonen en initiatief nemen. Dit zijn steeds bedrijven die in de crisis niet stil zaten, maar investeerden in research & development. Dat betaalt zich nu uit: samen met landen als Duitsland en Denemarken behoort Nederland tot de top als het gaat om innovatie. Die positie behouden we alleen als we goede internationale contacten onderhouden om onze kennis en expertise naar een hoger niveau te tillen. Bij de juiste implementatie van innovatieve producten en processen kan Nederland een koploperspositie nemen in Europa.

Inspectieprocessen op de bouw verbeteren

Samen met 14 Europese bouwgerelateerde bedrijven (3 bedrijven uit Nederland) werken we bijvoorbeeld aan het onderzoeksproject INSITER. Het doel hiervan is de performance gap tussen ontwerp en realisatie te dichten door inspectieprocessen in de bouw te verbeteren. Wij ontwikkelen nieuwe zelf-inspectieprocessen ondersteund door simulatietools, monitoring en augmented reality. Nederlandse partners brengen kennis en ervaring mee op het gebied van bouwkwaliteit en inspectie, en haalt kennis op uit BIM en augmented reality. Dit is een prachtig voorbeeld over de samenwerking om virtueel bouwen en hierdoor duurzaam bouwen naar het volgende niveau te brengen.

Via andere bedrijven komen we in nieuwe sectoren terecht. In bijvoorbeeld het project STREAMER is het doel om gezamenlijk nieuwe, modulaire ontwerpprocessen te ontwikkelen, die ondersteund worden door krachtige ICT-toolsets. Dit is met name bedoeld voor de optimalisatie van de indeling van complexe projecten en het beter afstemmen met de technische concepten.

Multidisciplinaire projecten

Horizon2020 en FP7-projecten zijn prachtige omgevingen voor kennisuitwisseling, samenwerking en praktisch toepassen van innovaties in demoprojecten. Een ander voordeel is het multidisciplinaire aspect. Dit soort projecten brengt ons in contact met buitenlandse bedrijven en dat biedt ons weer nieuwe mogelijkheden en nieuwe markten. Daarnaast kunnen we ervaringen, kennis en leerpunten hieruit meenemen om zo verder bij te dragen aan het verduurzamen van Nederland.

Auteur ‎Gaby Abdalla werkt als programmamanager Business Development & Innovatie bij adviesbureau DWA.