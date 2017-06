Het materialenpaspoort: 5 tips voor een circulaire revolutie

Bouwers kunnen een enorme rol spelen in de circulaire transitie. VolkerWessels investeerde daarom onlangs in het materialenpaspoort van Madaster: het kadaster voor materialen, initiatief van architect en duurzaamheidsdenker Thomas Rau.

Door een materialenpaspoort op te stellen in Madaster geven we de markt volledig inzicht in het materiaalgebruik van een object. Op deze manier wordt een ‘dashboard voor circulariteit’ ontwikkeld: Welke materialen zijn gebruikt, in welke afmetingen, waar zitten ze, hoe zijn ze gemonteerd en belangrijk: hoe kunnen ze gedemonteerd en hergebruikt worden.

Het materialenpaspoort wordt ontwikkeld door 33 zogeheten ‘Kennedy’s’. Zij investeren ‘in kind’ en ‘in cash’ in het paspoort. Zo geven financiers en accountants aan op basis van welke informatie zij circulariteit financieel kunnen waarderen en opdrachtgevers op basis van welke gegevens zij circulaire projecten gunningsvoordeel kunnen verlenen. Het mooie aan het materialenpaspoort is de gezamenlijke ontwikkeling. We blijven niet praten over hoe het paspoort eruit zou kúnnen zien, maar ontwikkelen en verbeteren het telkens. Zo wordt elk nieuw materialenpaspoort beter dan het vorige!

5 tips voor circulair bouwen

Ok, niet teveel praten dus en gewoon beginnen? Inderdaad! En voor we u uitdagen om mee te doen aan de circulaire revolutie geven we u 5 tips mee.

Doorloop het werkplan/montagehandleiding eens andersom

Door simpelweg de stappen andersom te doorlopen kun je snel zien waar mogelijke problemen bij demontage zitten: ontwerp voor demontage! Ga praten met onderaannemers en leveranciers hoe hun producten hierin mee kunnen

Circulariteit bereiken we als we intensief samenwerken. Leveranciers kennen hun product door en door: ga bij hen na hoe montage en demontage te organiseren is en of zij interesse hebben in hun product na haar levenduur in het project. Probeer zo min mogelijk te werken met natte knopen

Iets dat vastgestord is, is een stuk moeilijker te demonteren dan een montage met bouten. Zorg ervoor dat alle materialen in het BIM-model voorzien zijn van een correcte materiaalbeschrijving en entiteit

Het BIM-model wordt in het materialenpaspoort uitgelezen en geordend. Door alle materialen goed te identificeren is een materialenpaspoort straks eenvoudig en foutloos op te stellen Denk na over op welk niveau het gebouw hergebruikt kan worden: samengesteld element of grondstof? Dit bepaald hoe je je objecten in BIM modelleert

Een volledige gevel hergebruiken is meer waard dan het hergebruiken van de onderdelen waar deze gevel uit bestaat. In het MorgenWonen-concept kunnen we de samengestelde elementen hergebruiken. Deze bestaan uit een betonnen binnenblad, isolatie, baksteen, kozijnen en glas. Het is belangrijk deze losse objecten in BIM te koppelen tot samengesteld element zodat ook deze geïdentificeerd voor hergebruik worden.

Doet u mee aan de revolutie?

VolkerWessels levert komende anderhalf jaar 10 objecten op met een – steeds beter – materialenpaspoort. We delen onze kennis over circulair bouwen met de markt. En we dagen u uit ook in te stappen in dit initiatief. Ketenpartners als TBI, ABN Amro Bank en Duurzaam Gebouwd gingen u reeds voor. Doet u mee aan de circulaire revolutie?

De auteurs:

Lars van der Meulen

Thomas Heye