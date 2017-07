Technologie zorgt voor duurzaamheid

In mijn vorige blog 'Met kennis en innovatie naar koploperspositie duurzaam bouwen' schreef ik hoe we als DWA leren en innoveren dankzij Europese samenwerkings- en onderzoeksprojecten als Horizon2020 en FP7. De inzichten uit deze projecten dragen bij aan onze BIM-workflow. Deze workflow is de rode draad in ons innovatieprogramma.

BIM (Building Information Modeling) is een proces en geen doel op zich. Via dat proces reist het gebouw mee en wordt het ontwikkeld van wensen, behoeften en eisen van de opdrachtgever (conceptfase) naar een geoptimaliseerd virtueel gebouw (ontwerpfase) tot een perfect functionerend gebouw (exploitatiefase). Dit proces is in volle ontwikkeling, waarbij allerlei slimme verbindingen worden gerealiseerd tussen BIM en de simulatie, calculatie en monitoringstools. In bovengenoemde Europese onderzoeksinitiatieven werken we nauw samen met onze Europese partners aan innovaties om het BIM-proces te optimaliseren.

Zo hebben we in het project STREAMER meegeholpen met de ontwerpoptimalisatie voor de uitbreiding van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Tijdens de voorontwerpfase hebben we een pilot gedaan van het opstellen van ruimtelijke plattegronden. Om te zorgen voor een zo efficiënt mogelijke indeling, hebben we een nieuw ontwerpproces met software ontwikkeld en gebruikt.

In een configurator hebben we aangegeven hoeveel ruimtes met welke functie de klant eist en wenst: van het aantal operatie- en rustkamers tot recepties en restaurants. Uiteraard passend binnen de wettelijke eisen. De configurator werkt op basis van labels – functies, wensen/behoeften van de klant en wettelijke eisen – en maakt gebruik van een geautomatiseerd algoritme.

Uit deze configurator volgden verschillende scenario’s, waarbij we daarna de technische kosten en het energiegebruik van ieder scenario hebben geanalyseerd. Hierbij hielp ook de architect mee, die zich richtte op de esthetische waarde. Uiteindelijk rolde hieruit het meest optimale ontwerp. De uitbreiding van dit ziekenhuis is inmiddels afgerond en van de gebruikers hebben we vooral positieve reacties gekregen.

Ook in het project INSITER zoeken we continu naar innovaties om ons BIM-proces te verbeteren. Hierbij gebruiken we augmented reality om commissionings- en inspectieprocessen te ondersteunen. Inspecteurs worden voorzien van gestandaardiseerde procesinstructies en krijgen relevante ‘know-how’ en informatie ter beschikking. Commissioningsmanagers achter het bureau volgen de bouw(inspecties) en sturen bij indien nodig. In het (communicatie)proces zorgen augmented-realityoplossingen voor een hogere efficiency. Inspectie-uitslagen, geconstateerde afwijkingen en eventueel aanpassingen worden namelijk direct doorgevoerd in het BIM-model. Dit proces maakt het mogelijk om gebouwen foutloos te realiseren en prestaties tijdens het gebruik te verhogen.

Dit zijn slechts 2 voorbeelden van de vele innovaties, die we aan het BIM-proces toevoegen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak grip geeft op de volledige levenscyclus van een gebouw. De kracht van dit soort Europese onderzoeksprojecten is om hoogwaardige kennis te ontwikkelen en te valideren in demoprojecten. Dit bevordert innovaties in de bouw en zorgt voor een hogere bouwkwaliteit. Investeringen in dit soort projecten verdienen zich terug in nieuwe commerciële opdrachten en hoge(re) waardering van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Kortom: innovatie is ons onderscheidend vermogen.

Auteur ‎Gaby Abdalla werkt als programmamanager Business Development & Innovatie bij adviesbureau DWA.