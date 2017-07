Samenwerken om kennis op niveau te houden

Auteur: Marc Kooij

Wat zijn tegenwoordig de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen de bebouwde werk- en leefomgeving in de utiliteitsbouw? Wat zijn de verbanden en wat betekent dit uiteindelijk voor het bijhouden van mijn kennis? Deze vragen schieten continu door mijn hoofd.

Ik durf te zeggen dat ik een zeer actieve gebruiker ben van onder meer LinkedIn. Via het netwerk dat ik in de afgelopen 17 jaar heb opgebouwd, ontvang ik een grote diversiteit aan actuele marktinformatie en persoonlijke visies.

Zaken praktisch maken

Er is gigantisch veel informatie beschikbaar en er zijn veel ideeën waarbij het de kunst is om de bruikbare en toepasbare informatie er uit te filteren. Dat is vrij lastig, temeer ik meteen de stap wil maken naar: wat zijn de verbanden tussen de thema’s en wat betekent dit voor het bijhouden van mijn eigen kennis? Ik wil zaken graag praktisch maken om zo snel mogelijk tot aantoonbaar resultaat te komen. Dat valt niet mee, omdat het lastig is om focus aan te brengen op de gebieden waarop ik mij wil specialiseren.

In deze blog probeer ik kort de belangrijkste ontwikkelingen onder elkaar te zetten die mij opvallen, wat het verband kan zijn tussen deze ontwikkelingen en wat dit uiteindelijk betekent voor het up-to-date houden van mijn kennisontwikkeling. Gelukkig werk ik met collega’s die het fijn vinden om hierover samen met mij te praten en die mij gevoed hebben met de thema’s.

Duurzaamheid en datamanagement

Het meest voorkomende thema is duurzaamheid. Het gaat veelal om de transitie van fossiele energie naar de toepassing van duurzame energie. Hiernaast gaat de aandacht uit naar het circulaire gedachtegoed omtrent renovatie tot aan het beheer en onderhoud.

Een tweede thema is datamanagement om activiteiten eenvoudiger te maken, faalkosten te verminderen en vooral het vergroten van de voorspelbaarheid van gebeurtenissen om te komen tot toekomst scenario’s.

Transformatie en samenwerken

De volgende is het verbouwen van bestaand (leegstaand) vastgoed naar vastgoed gericht op nieuwe of extra gebruiksdoeleinde. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er een grote mismatch is tussen vraag en aanbod. Er wordt bewust gekeken naar het revitaliseren van bestaande gebouwen, die niet meer voldoen aan de huidige maatstaaf om zodoende de vastgoed voorraad weer courant te maken.

De vierde gaat over samenwerken en samenwerkingsvormen. De mogelijkheden in oplossingen nemen toe, het ontwerpproces vindt meer plaats vanuit de levensduurbenadering en samenwerking gaat op basis van gelijkwaardigheid. Hierdoor ontstaan er andere samenwerkingsvormen met andere risicodeling waarbij niet één maar meerdere partijen de gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen tot een duurzame- en gezonde werkomgeving. Deze lijst is zeker niet eindig, het is een eerste richting.

Relatie tussen thema’s

De thema’s hebben eigenlijk een hele mooie relatie met elkaar. Vanuit datamanagement kun je historische en realtime gebruikersgegevens vastleggen. Deze kun je enerzijds gebruiken voor de toetsing of het huidige gebouw nog voldoet aan de oorspronkelijke (duurzaamheids) ontwerpuitgangspunten. Anderzijds kun je met deze gebruikersgegevens toekomstscenario’s creëren. Deze kun je meenemen in ontwerpvoorstellen waarbij bestaande gebouwen andere gebruiksdoeleinde krijgen. Hierin neem je duurzame oplossingen mee, waarbij op basis van gelijkwaardigheid in de keten gekomen wordt tot de beste totale oplossing. Alle thema’s lijken op de een of andere manier met elkaar verbonden te zijn.

Hoe hou ik mij kennis bij?

De kunst is: Hoe hou ik met zo veel thema’s mijn kennis bij en hoe lang is deze kennis houdbaar? Kennis is tijdelijk. De duur van de tijdelijkheid van kennis wordt vertaald naar halfwaardetijd van kennis. Het volgende voorbeeld vond ik op een blog over Kennismanagement:

De ‘halfwaarde tijd’ (van de kennis van een ingenieur) was zo’n jaar of 10 geleden nog 10 jaar en nu nog maar 5 jaar.

Dit betekent dat de kennis die ik nu opdoe, steeds korter toepasbaar is en ik steeds meer moet leren om alles bij te houden. Best een uitdaging! Daarnaast kan ik in deze dynamische tijd niet alle kennis zelf vergaren. Daarvoor is er te veel en gaat het te hard.

Samenwerken als belangrijkste thema

Dus het is een combinatie van het opdoen van eigen specifieke kennis en deze combineren met specifieke kennis van een ander om te komen tot een geheel. Hiervoor moet je samenwerken en daarmee is voor mijn gevoel samenwerken eigenlijk het belangrijkste thema. Samenwerken om kennis te brengen, te delen en gezamenlijk te komen tot een totaal oplossing die past bij de toekomstige tijd.

In mijn volgende blog ga ik verder op de verschillende genoemde thema’s in relatie tot de thema’s`.