Stelling #VanGasLos: Aardgas is te goedkoop

De komende tijd vraagt Duurzaam Gebouwd haar experts om een stelling te poneren, ten behoeve van een discussie over het centrale thema van het Duurzaam Gebouwd Congres, #VanGasLos. Managing partner Eloi Burdorf en senior adviseur Martijn Koop van DWA gaan in op de uitdagingen omtrent concurreren met aardgas en het puzzelstukje dat 'Den Haag' heet.

Auteurs: Eloi Burdorf (foto boven) en Martijn Koop (onder)



Stelling: Aardgas is te goedkoop

Het moge duidelijk zijn dat op dit moment geen enkele techniek kan concurreren met aardgas, omdat dit simpelweg als goedkoopste uit de bus komt bij iedere vergelijking. Men zegt dan snel: windenergie, warmte en andere vormen zijn te duur. Tegelijkertijd vermoeien we ons om bij duurzame alternatieven sommen te maken waarbij zaken als TCO zwaar meewegen, terwijl we de uitstoot van aardgas ‘voor lief’ nemen. Het blijft een ongelijk speelveld, en wij draaien de conclusie hier liever om: aardgas is te goedkoop.

Stelling: We moeten wachten tot we meer helderheid hebben van de overheid (over socialiseren of financieren van warmtenetten bijvoorbeeld)

Dit is een stelling die we veel horen bij gemeenten en provincies. Er wordt al hard gewerkt aan het in beeld krijgen van de uitdaging: de leeftijd van gasnetten, de ligging en potentie van bestaande warmtenetten, de samenstelling van wijken van de leeftijd van gebouwen tot sociaal-demografische gegevens, all-electric alternatieven; het levert de mooiste kaartjes en data op. En dan? Een van de reacties die we veel horen is dat we nu moeten wachten tot ‘Den Haag’ een besluit neemt. Want Den Haag zou die warmtenetten moeten betalen, of in ieder geval moeten omslaan over alle gebruikers. Wat het wel heel erg duur maakt voor die eerste paar. Maar hetzelfde geldt voor de mensen die straks nog op elektriciteit zitten in een wijk of gemeente. En zo trekken we de knoop steeds strakker, tot iedereen weer op zijn handen zit en wacht op de ander. Wij zien het liever als een puzzel, met een nog onbekend eindplaatje. Samen kleuren we dat in. ‘Den Haag’ is ook een puzzelstukje, maar misschien wel gewoon het laatste. We kunnen best alvast puzzelen!

Meediscussiëren over het thema #VanGasLos? Geef een reactie op dit bericht onderaan en/of volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn.