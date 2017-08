Stelling #VanGasLos: Geef een concrete einddatum aan de levering van gas

Auteur: Laurens de Lange

De komende tijd vraagt Duurzaam Gebouwd haar experts om een stelling te poneren, ten behoeve van een discussie over het centrale thema van het Duurzaam Gebouwd Congres, #VanGasLos. Ditmaal is het aan Unica-CMO Laurens de Lange om met zijn prikkelende stelling te komen.

Stelling: Geef een concrete einddatum aan de levering van gas

Om echt van het gas af te gaan is het nodig om uiterlijk eind 2018 een concrete einddatum aan de levering van gas af te geven voor elke individuele wijk in Nederland tussen nu, waar vrijwel iedereen aan het gas is, en 1 januari 2050, wanneer iedereen van het gas af moet zijn.

