Auteur: Harm Valk

We gaan van gas los. Maar beseft de consument dat wel? Volgens mij vergeten we dat liefde door de maag gaat; niet alleen bij mannen trouwens. Omarmen van de energietransitie begint in de keuken!

Stelling #VanGasLos: 'Elektrisch koken vereist meer dan inductieplaat en nieuwe pannen'

Tussen beleidsmakers en deskundigen is er consensus dat de rol van aardgas in de gebouwde omgeving in 2050 marginaal zal zijn. Technisch is dat goed voor te stellen. Het is een grote operatie, maar ‘schouder eronder en gaan’. Het betekent wel een ingreep in 7 miljoen woningen, waarvan 6,99 miljoen ‘paleisjes achter de voordeur’. Met andere woorden: draagvlak en medewerking van al die individuele eigenaren en huurders is essentieel. Argumenten tellen daarbij minder zwaar dan emoties en overtuigingen. Het vraagt om een verandering van mindset.

Plug & Play

We maken grote stappen met oplossingen voor verwarming en tapwater. De alternatieven zijn technisch rond en met nog wat extra innovatie en integratie lijken plug and play oplossingen binnen handbereik. Denk aan de stappen die Factory Zero zet. Voor de bewoner verandert er – als het stof is neergedaald- niet zo veel. Je bedient de verwarming en ventilatie nog steeds als vanouds; de look-and-feel is vergelijkbaar. In de keuken is dat anders. De technische oplossing is er al jaren: inductie. Toch is ‘echt koken’, koken op vuur, dus koken op gas, zo hoor je in het groeiende legertje hobbykoks. Kijk maar eens bij kookdemo’s, in reclames en in tijdschriften. Koken op gas is de norm. Willen we echt de stap maken naar gasloze gebouwen, dan begint de verandering in de keuken.

Modieuze elektrowokkers

Dus geen gasvlammen meer op de plaatjes in de Allerhande, Delicious en Libelle; gezellige multi-culti gezinnen rondom de inductieplaat bij de STER en als de billboard bij RTL Late Night; modieuze elektrowokkers op Instagram en YouTube; ga zo maar door. En voor de kleine minderheid die uitsluitend rationele afwegingen maakt een serieuze dokter bij Hollandse Zaken en een TNO-er bij Nieuwsuur om te vertellen over de gevaren van fijnstof binnenshuis. Kijk dan krijgen we die mindset wel om. Oh ja, ook graag een echt goede technische oplossing voor het elektrowokken, dan draai ik mee.