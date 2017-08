Ik ging op klimaatexpeditie

Auteur: Onno Dwars

En wat heb jij gedaan deze zomer? Ik ben op klimaatexpeditie en -transitiereis geweest. Smeltende ijskappen getrotseerd, op waterrantsoen geleefd, bosbranden overleefd, de bergen in gevlucht voor schone lucht, verbannen uit de stad en verblind door de energietransitie. Het was me de ‘zomervakantie’ wel. Wie van mening is naar de Noordpool af te moeten reizen om te zien hoe het klimaat aan het veranderen is, moet in het vervolg met mij mee.

Onze eerste expeditie betrof een bezoek aan de ijskappen van Dufourspitze, op het randje van Zwitserland en Italië. Hier werden metingen verricht om te ontdekken hoe snel het ijs smelt. Vervolgens reisden we af richting Rome, waar in de binnenlanden nog maar beperkt drinkwater beschikbaar was. Akkers lagen er verdord bij, de wijn van 2017 wordt schaars. Drinkwater was enkel nog beschikbaar voor huishoudelijke consumptie. Delen van de bossen waren afgebrand.

Klimaattransitie

Tijdens de expeditie werd de transitie ook zichtbaar. Duurzame energie is overal. Niet voldoende, maar je kunt de versnelling al bijna proeven. Akkers en daken worden massaal voorzien met zonnepanelen. In Umbrië moet je oppassen dat je tijdens het rijden niet verblind wordt door energieakkers. Onze Agri Tourismo verbouwt eigen groente – energie en wijn. ’s Ochtends je eigen groente en fruit plukken om in je eigen levensbehoefte te voorzien. Urban farming is niet up-and-coming, het is terug van weggeweest.

Weg met het electoraat

Grote steden als Milaan verbannen de auto, zowel elektrisch als fossiel, van de toeristen uit de stad om de luchtkwaliteit enigszins leefbaar te houden. Aangezien wij als toeristen niet tot het electoraat behoren was de keuze sneller gemaakt. Daaruit blijkt dat de energietransitie rapper kan met niet al te veel instem. Enigszins ongemakkelijk vonden wij onze weg naar de parkeergarages langs de snelwegen en wisten we de Zona Traffico Limitato (ZTL) te ontwijken. Met het openbaar vervoer vonden we uiteindelijk onze bestemming. Zo gek was het nog niet. Waarom voeren we niet meer leefsteden in waar de mens centraal staat en minder de auto vroeg ik me af? Hoeveel publieke ruimte zal dat geven?

Tijd voor impopulaire maatregelen

Poolexpedities zijn met de versnelling van de huidige klimaatverandering totaal overbodig geworden.. Het is tijd voor echte maatregelen. Niet alleen politiek verantwoorde keuzes, maar enkel nog verantwoorde keuzes voor de aarde. We ervaren dan even wat ongemak, maar het gemak dat daaruit voortkomt is blijvend. Klimaatverandering is overal en het beïnvloedt ons leven nu al.