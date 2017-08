Auteur: Rob de Jong

De komende tijd vraagt Duurzaam Gebouwd haar experts om een stelling te poneren, ten behoeve van een discussie over het centrale thema van het Duurzaam Gebouwd Congres, #VanGasLos. Deze keer is het aan Duurzaam Gebouwd-expert en Sto Isoned-directeur Rob de Jong om zijn stelling naar voren te brengen.

Stelling: #VanGasLos is slimmer met een gevel op nieuwbouwniveau



We belichten ingrijpende schilrenovatie onvoldoende in de discussie over gasvrij wonen en het anders verwarmen van de bestaande woningvoorraad. Het reduceren van de warmtevraag, ofwel het dichten van een lekkende schil, is de meest effectieve manier om CO 2 te reduceren. Op natuurlijke momenten ingrijpend isoleren (Rc5 met kierdichting) is de basis voor een andere manier van verwarmen.

Vervolgens kan dit op een later moment gerealiseerd worden via een All Electric of andersoortige lage temperatuur oplossing. Dat betekent wel dat bij renovatie of onderhoud de gebouwschil grondig aangepakt moet worden. Alleen schilderen en de spouwmuur vol spuiten volstaat dan niet. Spaar dan liever een jaartje door en doe het in één keer goed. Dit doen we met keukens en badkamers al veel langer, nu is het tijd voor de gevel!

