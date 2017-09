De auto is passé

Auteur: Onno Dwars

Massaal wordt de discussie gevoerd over het versneld invoeren en opschalen van elektrische auto’s in Nederland. Maar op de achtergrond wordt de discussie gevoerd over de auto als principe. Heeft de auto nog de toekomst of betekent de komst van de elektrische auto het einde van de auto? Is er sprake van zelfdestructieve innovatie?

Dat auto’s vervuilend zijn weet iedereen. Niet alleen de CO 2 -uitstoot tijdens het gebruik maar ook de productie van auto’s kost veel energie en grondstoffen. Zo is een elektrische auto 70% minder slecht dan een fossiele auto, dus nog steeds 30% slecht. Dat geldt overigens ook voor andere producten, maar schoon kunnen we elektrisch rijden niet noemen.

(on)Heilige koe

Door de discussie rondom de luchtvervuiling van auto’s blijkt ineens veel meer mogelijk dan we dachten met onze heilige koe. Deel auto’s blijken in opkomst, maar ook appartementen gebouwen zonder parkeerplaatsen worden in grote steden op verschillende plekken gebouwd. Is de heilige koe dan niet meer zo heilig?

In het buitenland gaan ze al verder en worden auto’s uit het centrum geweerd. Zo mag je in grote steden in Italië als buitenlander de stad niet meer in en is Saas Fee in Zwitserland al jaren autovrij. In Europa wordt er volop geëxperimenteerd met leefstraten, waar de auto tijdelijk niet welkom is na initiatief uit Gent in België. Ook het Noorse Oslo zet de volgende stap en verbiedt diesel en benzine auto’s.

Is dit het begin van de volgende transitie: autoloze stadscentra? Volgen daarna de autoloze wijken? Steden en wijken waar het openbare gebied weer ten gunste komt aan de bewoners. Mobiliteit bestaat uit meerdere middelen, die slim worden gecombineerd. Een mobiliteitshub wordt niet alleen voor bouwmaterialen maar ook voor auto’s en mensen gebruikt. Daardoor kunnen stoepen en parkeerplaatsen worden ingezet voor moestuinen, meer groen, speeltuinen, buurttafels en meer.

Haal de auto uit de stad. Dat kan ongekende kansen bieden!