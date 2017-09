Auteur: Henk Willem van Dorp

De komende tijd vraagt Duurzaam Gebouwd haar experts om een stelling te poneren, ten behoeve van een discussie over het centrale thema van het Duurzaam Gebouwd Congres, #VanGasLos. Deze keer is het aan Duurzaam Gebouwd-expert Henk Willem van Dorp van Van Dorp Installaties om zijn stelling naar voren te brengen.

Stelling: ‘#VanGasLos is niet duurzaam’

Gas is een heel mooi transitiemedium. Daarnaast hebben we heel veel energie geïnvesteerd in een gasnetwerk. Versneld afdanken is dan niet duurzaam.

In de ideale wereld gebruiken we de overschotten aan elektriciteit om waterstof te produceren. Dit waterstof gaat via het voormalig gasnetwerk naar brandstofstations en de industrie. Er moet wel het een en ander aangepast worden, omdat waterstof hele kleine moleculen heeft en heel eenvoudig door afdichtingen migreert. Met wat aanpassingen kunnen we het gasnet dus een tweede leven geven. En duurzaamheid begint met levensduurverlenging.

Een kleinere stap is waterstof met CO 2 vermengen met aardgas, waardoor we de bestaande voorraden minder snel opgebruiken.

